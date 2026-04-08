Si u bë Olise anësori më i mirë në botë: nga akademia Chelsea te shpërthimi me Bayern

Fitorja 2-1 e Bayern Munich ndaj Real Madrid në “Santiago Bernabeu”, në ndeshjen e parë të çerekfinaleve të Champions League, mban një firmë shumë të qartë: atë të Michael Olise. Sulmuesi anësor francez ishte protagonisti i vërtetë i mbrëmjes, duke dominuar skenën me një paraqitje që e vuri vazhdimisht në vështirësi mbrojtjen spanjolle.
Emblematike ishte pamja e Alvaro Carreras, shpesh i lënë pa ndihmë dhe i paaftë për të frenuar shpërthimet e numrit ofensiv bavarez. Bayern insistoi me vendosmëri në atë krah, duke kërkuar vazhdimisht Olise dhe duke i besuar detyrën për të krijuar epërsi numerike. Rezultati ishte i dukshëm: driblime, cilësi në zgjedhje dhe një asist vendimtar për golin e fitores të Harry Kane.
Olise: nga Chelsea te Bayern, lindja e një fenomeni
Megjithatë, historia e Olise nis nga larg. Ai nuk u rrit nën dritat e reflektorëve, por në akademitë më konkurruese të Anglisë. I rritur mes akademive të Chelsea dhe Manchester City, dy prej shkollave më kërkuese në Europë, ai zhvilloi që në moshë shumë të re një teknikë jashtëzakonisht të lartë. Megjithatë, rruga e tij nuk ishte lineare: pikërisht niveli i lartë i atyre realiteteve e shtyu të kërkonte hapësirë diku tjetër për të shpërthyer vërtet.
Kthesa erdhi te Reading, larg skenave të mëdha, por perfekt për t’u formuar. Në Championship ai nisi të tregojë të gjitha cilësitë e tij: vizion loje, driblime, aftësi për të finalizuar aksionet dhe gjithashtu një qetësi të madhe para portës. Paraqitje që i siguruan kalimin në Premier League te Crystal Palace.
Në Londër ai bëri hapin e parë të madh cilësor. Me Palace u bë një nga anësorët më të paparashikueshëm të kampionatit, i aftë të ndizte ndeshjet me veprime vendimtare. Pavarësisht disa problemeve fizike, talenti i tij ishte i dukshëm dhe e bëri një nga profilet më interesante të brezit të tij.
Si u bë Michael Olise anësori më i mirë në botë
Bayern Munich vendosi kështu të investojë tek ai në verën e vitit 2024, duke shpenzuar një shumë të rëndësishme. Një zgjedhje që fillimisht u diskutua, por që rezultoi fituese brenda pak muajsh. Në Gjermani, Olise gjeti vazhdimësi dhe stabilitet fizik, duke përfunduar rrugëtimin e tij të rritjes.
Në sistemin ofensiv bavarez ai u bë menjëherë qendror: niset nga krahu, futet në qendër me të majtën, krijon epërsi dhe prodhon shifra si një lojtar i nivelit më të lartë mes golave dhe asistimeve. Në Madrid ai ofroi përmbledhjen perfekte të gjithë kësaj, duke rezultuar vendimtar në një nga ndeshjet më të rëndësishme të sezonit.
Sot, në moshën 24-vjeçare, ai konsiderohet një nga sulmuesit anësorë më të kompletuar në botë. Nga vështirësitë e fillimit në akademitë elitare deri te konsakrimi ndërkombëtar, rruga e tij tregon talent, durim dhe rritje të vazhdueshme. Dhe ndjesia, pas një nate si ajo në “Bernabeu”, është se më e mira ende nuk ka ardhur.