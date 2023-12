Si sot, para 32 vitesh, studentët e Universitetit të Shkodrës organizuan demonstratën e parë antikomuniste. Protesta filloi nga konvikti “Zdralei” në Shkodër dhe u udhëhoq nga studenti Flamur Bucpapaj. Kjo demonstratë përfundoi me rënien e bustit të Enver Hoxhës dhe me konfrontime direkte me policinë komuniste. Në krye të studentëve ishin ish-studentët Nazmi Peka, Arben Celiku dhe Majlinda Sula nga Tropoja. Theksoj se Flamur Bucpapaj dhe Nazmi Peka u arrestuan dhe u dënuan nga regjimi komunist. Sot ka shumë portalet dhe heronj pas të vjelave, por ne jemi gjallë dhe dëshmojmë për historinë. Komunizmi duhet rrezuar përsëri, Shqipëria na thërret për shpëtim.