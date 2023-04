Si në Calcipoli, Juventus të zhvishet nga titulli kampion: në TAR kërkohet dorëzimi i titullit 2018/19 te Napoli

Revokimi i titullit 2018-2019 ndaj Juventus dhe dorëzimi i tij te Napoli. Ky është thelbi i një apelimi në TAR të Lazios dhe i një ndërhyrjeje “ad opponendum” të paraqitur nga Codacons dhe Shoqata e Klubit të Napolit Maradona. Kërkesat, thuhet në një shënim, janë zyrtarizuar sot nga avokatët Enrico Lubrano, Angelo Pisani, Oreste Pallotta dhe Carlo Claps, si mbrojtës të Shoqatës Club Napoli Maradona dhe të Codacons.

Ankimimi në Tar bazohet “në shkeljen e parimeve bazë të Rregullores Sportive dhe Drejtësisë Sportive”. E, në veçanti, në lidhje me “verifikimin e faktit se Juventus ka ndryshuar rregullsinë e kampionateve 2018-2019, 2019-2020 dhe 2020-2021”. E kjo kërkonte, sipas ankuesve, “shkeljen e sanksionit disiplinor të revokimit të titullit 2018-2019, me pasojë caktimin e tij për Napolin ( i dyti në renditje). Kjo bazuar në precedentin e Gjykatës Federale të FIGC më 4 gusht 2006 në një rast të ngjashëm”.

NDËRHYRJA EDHE NË KOLEGJIN E GARANCISË

Kjo, bashkë me kërkesën në Kolegjin e Garancisë që ankimimi i Juventus, kundër vendimit të Gjykatës Federale të Apelit në FIGC për penalitetin 15 pikësh, të refuzohet. Codacons dhe Shoqata e Klubit Maradona Napoli kërkojnë që të konfirmohet të paktën “aty ku tregohet shprehimisht se Juventus, me operacione të paligjshme nga pikëpamja financiare, ka ndryshuar rregullsinë e kampionateve nga viti 2018 në 2021. Duke qenë se ka përcaktuar një “ndryshim të pashmangshëm të rezultatit sportiv”, në kundërshtim të qartë me parimin bazë të rregullsisë së garave sportive, të riafirmuar me të njëjtin vendim”.

Avokatët gjithashtu kërkuan një kopje të ankimimit të paraqitur nga Juventus për të përgatitur një deklaratë mbrojtëse. Ajo “do të depozitohet deri të premten e ardhshme, 7 prill 2023 (për seancën dëgjimore më 19 prill 2023) në mënyrë që të mund të garantonin seancën, si shprehje të procesit të rregullt”. Më në fund, avokatët kërkuan “të lejohen të marrin pjesë në diskutim, në seancën e caktuar për 19 prill 2023”.