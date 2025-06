Si funksionon Botërori për Klube, rregullorja e grupeve dhe skema: kush shkon në 1/8

Në Shtetet e Bashkuara, nga 14 qershori deri më 13 korrik, zhvillohet edicioni i parë i Botërorit për Klube, turneu i dëshiruar nga FIFA që do të mbahet çdo katër vjet. Për Italinë janë në garë Inter dhe Juventus. Evenimenti është shumë i pritur, është i ri dhe tifozët do të mësojnë ta njohin. Megjithatë, rregullorja është shumë e thjeshtë dhe ndjek modelin e një Botërori për Kombëtare. Fillon me fazën e grupeve dhe më pas kalon në atë me eliminim direkt nga të tetat e finales e tutje.

Sa skuadra marrin pjesë në Botërorin për Klube dhe si kualifikohen

Janë 32 skuadra që do të luajnë në edicionin e parë të këtij kompeticioni. Europa është kontinenti me numrin më të madh të ekipeve: 12. Conmebol (Amerika e Jugut) ka gjashtë. Të tjerat kanë nga katër secila, ndërsa konfederata e Oqeanisë ka vetëm një, plus një vend shtesë për vendin pritës. FIFA kishte përcaktuar kritere të qarta: skuadrat që fitojnë Champions League përkatëse gjatë katër viteve të fundit janë të kualifikuara automatikisht. Prandaj, një rregull i veçantë vlen vetëm për Europën dhe Amerikën e Jugut, të cilat bazuar në renditjen më të lartë kanë zgjedhur skuadrat përfaqësuese.

Çdo shtet nuk mund të ketë më shumë se dy skuadra pjesëmarrëse, arsye për të cilën nuk është i pranishëm Barcelona (i treti në renditjen spanjolle për periudhën 2021–2024) dhe as Liverpool, pasi në këtë katërvjeçar Champions League u fitua nga Chelsea dhe Manchester City. Dhe mes skuadrave kampione mungon gjithashtu edhe Napoli (i treti në renditjen italiane pas Inter dhe Juventus, që janë të kualifikuara).

Formati i ri i Botërorit për Klube, si funksionon dhe rregullorja

Botërori për Klube ka një format të thjeshtë. Skuadrat pjesëmarrëse janë ndarë, nëpërmjet shortit, në tetë grupe me nga katër skuadra secili. Dy të parat e çdo grupi kualifikohen për të tetat e finales. Pas fazës së grupeve kalojmë në fazën me eliminim direkt, me një skemë të përcaktuar që do të çojë nga të dy anët e saj dy skuadra në finale, që do të luhet të dielën më 13 korrik.

Rregullorja e grupeve dhe kush kualifikohet për 1/8 finales

Rregullat e fazës së grupeve janë shumë të thjeshta. Dy skuadrat që marrin më shumë pikë në secilin grup kualifikohen për të tetat e finales. Në rast barazie pikësh mes dy ekipeve, merret parasysh ndeshja direkte mes tyre. Nëse edhe ai kriter është i barabartë, shikohet numri i golave të shënuar ndërmjet atyre dy skuadrave në ndeshjet e grupit. Nëse barazia vazhdon, merret parasysh kriteri i fair play (-1 për një karton të verdhë, -3 për një karton të kuq nga dy të verdhë, -4 për një të kuq direkt). Në rast barazie absolute do të vendoset me short.

Grupi A: Palmeiras, Porto, Al Ahly, Inter Miami

Grupi B: PSG, Atletico Madrid, Botafogo, Seattle Sounders

Grupi C: Bayern Munich, Auckland City, Boca Juniors, Benfica

Grupi D: Flamengo, Chelsea, Los Angeles FC, Esperance e Tunizisë

Grupi E: River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey, Inter

Grupi F: Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan, Mamelodi Sundowns

Grupi G: Manchester City, Al Ain, Juventus, Wydad AC

Grupi H: Real Madrid, Al Hilal, Salzburg, Pachuca

Skema e 1/8, përplasjet e mundshme

Te Botërori i Klubeve, Juventusi ndodhet në Grupin G, Inter në Grupin E. Në asnjë rast nuk mund të përballen në të tetat e finales, por mund të përballen në çerekfinale nëse përfundojnë në të njëjtën anë të skemës. Inter, si i pari apo i dyti në Grupin E, do të ndeshej me një nga skuadrat e Grupit F: Borussia Dortmund ose Fluminense në 1/8. Juve, nga ana tjetër, nëse del e para apo e dyta në Grupin G, mund të përballet me Real Madrid ose Al Hilal, tashmë i drejtuar nga Inzaghi.

Fituesi i Grupit A – I dyti i Grupit B

Fituesi i Grupit C – I dyti i Grupit D

Fituesi i Grupit E – I dyti i Grupit F

Fituesi i Grupit G – I dyti i Grupit H

Fituesi i Grupit B – I dyti i Grupit A

Fituesi i Grupit D – I dyti i Grupit C

Fituesi i Grupit F – I dyti i Grupit E

Fituesi i Grupit H – I dyti i Grupit G