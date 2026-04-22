Si do të luajë Como në Europë edhe pse nuk respekton Fair Play Financiar

Como vazhdon të ndjekë një vend në kupat europiane për sezonin e ardhshëm. Sot është i pesti në Serie A dhe ende shpreson për një vend në Champions League, dhe duke qenë ende në garë në Kupën e Italisë (sonte kthimi i gjysmëfinales kundër Interit pas 0-0 në ndeshjen e parë) ka dy rrugë të hapura për të luajtur në Europa League, ndërsa në skenarin më të keq do të hynte në play-off të Conference League. Çështja pra nuk është aq nëse skuadra e Fabregas mund të kualifikohet, por çfarë do të ndodhte më pas. Sepse klubi larjan, i mbështetur nga investimet e familjes Hartono, sot nuk ka bilance në përputhje me parametrat e rreptë të UEFA-s për Fair Play Financiar.
Në bilancin e 30 qershorit 2025, shoqëria “Como 1907” ka mbyllur me një humbje prej 105 milionë euro, ndërsa në pasqyrën pro-forma të konsoliduar të grupit humbja shkon në 132 milionë, me 55 milionë të ardhura operative, 190 milionë kosto totale dhe 94 milionë kosto për personelin. Megjithatë kapitali neto i konsoliduar mbetet pozitiv falë injektimeve të vazhdueshme të pronësisë së pasur, që ka futur kapital të ri edhe pas 30 qershorit 2025. Pra Como nuk ka problem mbijetese të garantuar nga Hartono, por përputhshmërie me rregullat e UEFA-s.
Organizmi drejtues i futbollit europian nuk funksionon si FIGC. Për t’u regjistruar në kupa nuk mjafton të kesh pas një pronar shumë të pasur. Duhet solvencë, mungesë borxhesh të prapambetura ndaj klubeve, punonjësve, shtetit dhe UEFA-s, por edhe respektim i “football earnings rule” dhe “squad cost rule”. E para lejon një tejkalim prej 60 milionë eurosh në tre vite, me disa përjashtime; e dyta kërkon që pagat, amortizimet dhe komisionet të mos kalojnë 70% të të ardhurave nga sezoni 2025-2026. UEFA përjashton nga llogaritja disa investime strukturore, si ato në infrastrukturë dhe sektorin e të rinjve.
Është e qartë se sipas këtyre parametrave, Como sot është jashtë limiteve. Por kjo nuk do të thotë se do të përjashtohej automatikisht nga kupat europiane. Rruga më e mundshme është ajo e parë edhe më herët: një marrëveshje rregullimi me Club Financial Control Body të UEFA-s. Pra mekanizmi me të cilin Nyon u jep kohë klubeve që nuk respektojnë parametrat, duke vendosur një plan të qartë: gjoba, objektiva të ndërmjetëm vjetorë, kufizime të mundshme në regjistrimin e lojtarëve në listën UEFA dhe, në rast mosrespektimi, edhe përjashtim nga kompeticionet e ardhshme europiane. Në ciklin e fundit, UEFA ka arritur marrëveshje të tilla me Chelsea, Barcelona, Aston Villa, Lyon dhe Hajduk Split, ndërsa Porto është gjobitur.
Sot për sot, Como mund të luajë në Europë, por vetëm duke hyrë menjëherë nën kontroll të rreptë të UEFA-s. Kjo është diferenca reale. Hartono (që sipas Forbes kanë një pasuri prej 43.8 miliardë dollarësh) e kanë çuar klubin nga Serie D në luftë për Champions League me investime të mëdha dhe rritje shumë të shpejtë, por tani mrekullia sportive duhet të kthehet në ekuilibër ekonomik. Të ardhurat nga UEFA, rritja e të ardhurave komerciale, zhvillimi i markës, stadiumi dhe mbi të gjitha plusvalencat bëhen hapa të detyrueshëm për ta bërë projektin të qëndrueshëm. Pa këtë ndryshim, as pasuria e madhe e pronarëve nuk do të mjaftojë për të shmangur përjashtimin nga futbolli i madh.