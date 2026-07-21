Shuhet legjenda angleze Kevin Keegan: ylli i Liverpool ishte fitues i dy Topave të Artë

Ndarja nga jeta e Kevin Keegan i merr futbollit ndërkombëtar edhe një figurë të madhe, një prej atyre që kanë bërë të ëndërrojnë breza të tërë tifozësh. Ai vuante prej kohësh nga kanceri dhe u nda nga jeta në moshën 75-vjeçare. Hamburg dhe Liverpool janë skuadrat me të cilat lidhen momentet më të lavdishme të karrierës së tij. Me klubin gjerman ai fitoi edhe dy Topa të Artë (1978 dhe 1979), si dhe një titull kampion të Gjermanisë. Megjithatë, pikërisht me Liverpool, në gjysmën e dytë të viteve 1970, ai shkroi faqet më të bukura të futbollit britanik. Me të në sulm, skuadra arriti një seri të jashtëzakonshme trofesh: tri herë kampione e Anglisë, një Kupë të Kampionëve, dy Kupa UEFA, një Kupë të Anglisë dhe një Superkupë të Anglisë. Me fanellën e “Tre Luanëve” ai zhvilloi 63 ndeshje dhe shënoi 21 gola.
Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka shkaktuar një valë emocionesh në botën e sportit, ku Keegani kujtohet si një nga futbollistët më karizmatikë dhe më me ndikim të epokës së tij. Dhe jo vetëm kaq: ai la një gjurmë të pashlyeshme si në fushë, ashtu edhe në pankinë, duke u shndërruar në një ikonë të vërtetë të futbollit britanik.
Kevin Keegan: nga triumfet me Liverpool te dy Topat e Artë
I lindur më 14 shkurt 1951 në Doncaster, Kevin Keegan e nisi karrierën profesionale te Scunthorpe United, përpara se të shpërthente si futbollist te Liverpooli. Në Hamburg fitoi dy Topat e Artë, por pasioni i tij për futbollin nuk u shua as pasi vari këpucët në gozhdë. Pas përfundimit të karrierës si lojtar, ai iu përkushtua trajningut, duke drejtuar klube si Newcastle, Fulham, Manchester City dhe Norwich, me rezultate të ndryshme, si edhe kombëtaren angleze në periudhën 1999–2000.
Ndër thëniet e tij më të njohura mbetet ajo e shqiptuar gjatë garës së Newcastle për titullin në vitin 1996: “I will love it if we beat them. Love it” (“Do të isha jashtëzakonisht i lumtur nëse do t’i mposhtnim. Shumë i lumtur!”), duke iu referuar rivalitetit të fortë me Manchester Unitedin. Ai e tha këtë në një intervistë pas ndeshjes për Sky Sports, pas fitores 1–0 ndaj Leeds United. Ai reagim ishte një përgjigje ndaj provokimeve të trajnerit të Manchester Unitedit, Sir Alex Ferguson, në kulmin e garës për titullin e Premier League.
Humbja e betejës me kancerin
Familja e Keeganit e bëri publike sëmundjen e tij në janar të vitit të kaluar, pasi ai iu nënshtrua “ekzaminimeve të mëtejshme për shkak të simptomave të vazhdueshme abdominale”. Në qershor të vitit të kaluar, gjatë një aktiviteti publik, ishte vetë ai që pranoi seriozitetin e sëmundjes: “Më kanë thënë se një mjek i njohur po përdor një metodë të re për të luftuar kancerin tim në stadin e katërt.” Të afërmit e tij kanë kërkuar që t’u respektohet privatësia në këtë moment dhimbjeje, ndërsa nga e gjithë bota e futbollit kanë mbërritur mesazhe ngushëllimi nga ish-shokë skuadre, trajnerë, klube dhe tifozë.