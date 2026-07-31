Shuhet Franco Baresi: ish-mbrojtësi ikonik i Milan nuk i mbijetoi dot rikthimit të tumorit

Një humbje e madhe trondit botën e futbollit: ndahet nga jeta në moshën 66-vjeçare Franco Baresi, një nga mbrojtësit më të mëdhenj dhe më ikonë në historinë e Milanit dhe futbollit italian. Kapiten legjendar i kuqezinjve dhe i kombëtares italiane, ai u shpall disa herë kampion i Europës dhe i Botës me Milanin, ndërsa me Italinë është i vetmi futbollist që ka arritur të regjistrojë një vend të parë (pa luajtur asnjë minutë), një vend të dytë dhe një vend të tretë në Kupën e Botës.

Lajmi u bë i ditur nga vetë klubi kuqezi përmes kanaleve të tij në rrjetet sociale: “Historia e Milanit është në lot për ndarjen nga jeta të Franco Baresit. Shembulli dhe thellësia e tij do të mbeten përgjithmonë, ashtu si fanella e tij me numrin 6, pjesë thelbësore e ADN-së dhe rrugëtimit të klubit. Ngushëllimet që AC Milan i shpreh familjes së Franco Baresit janë të njëjtat që çdo tifoz kuqezi ia drejton vetes në një moment kaq të dhimbshëm.”

Pas tërheqjes nga futbolli në vitin 1997, Milani vendosi të tërhiqte përfundimisht edhe fanellën e tij me numrin 6. Në vitin 2025 ai iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për heqjen e një noduli pulmonar. Dukej se periudha më e vështirë kishte kaluar, por një rikthim i sëmundjes rezultoi fatal, deri në përkeqësimin e ditëve të fundit, kur qarkulluan edhe lajme të rreme për vdekjen e tij.

Flamuri i fundit
Lajmi për ndarjen nga jeta të legjendës kuqezi shënon fundin e një epoke për klubin e Via Aldo Rossi dhe për të gjithë dashamirësit e futbollit. Baresi përfaqësoi Milanin për më shumë se 20 vite, duke u shndërruar në simbol të fanellës kuqezi dhe në një pikë referimi për breza të tërë tifozësh. I rritur në akademinë e Milanit, ai veshi vetëm një fanellë gjatë gjithë karrierës profesioniste, duke grumbulluar suksese dhe duke shkruar faqe të paharrueshme në historinë e klubit.

Lamtumirë Baresi: karriera e tij me Milan
Franco Baresi lindi më 8 maj 1960 në Travagliato, në provincën e Brescias, dy vjet pas vëllait të tij Giuseppe, i cili luajti për 16 sezone me Interin. Karriera e tij e gjatë në futboll nisi që në moshë shumë të re, kur u vu re nga Italo Galbiati dhe u afrua te ekipet e moshave të Milanit. Debutimin me ekipin e parë e bëri në vitin 1978, në moshën 17-vjeçare, në ndeshjen në transfertë ndaj Veronës.

“Piscinin” u shndërrua në “Kaiser Franz”, pasi përjetoi të gjitha etapat historike të klubit: nga lavdia e titullit kampion me yllin e vitit 1979, te dy sezonet në Serie B në fillim të viteve ’80, e deri te epoka legjendare e triumfeve me “Të Pavdekshmit” e Arrigo Sacchit dhe “Të Pamposhturit” e Fabio Capellos. Gjithmonë si kapiten, me numrin 6 në shpinë dhe me krahun e ngritur për të sinjalizuar pozicion jashtë loje të kundërshtarëve. U tërhoq nga futbolli në fund të sezonit 1996/97, plot 20 vjet pas hapave të tij të parë me Milanin.

Baresi me kombëtaren: nga thirrja e Bearzot te mrekullia e Pasadenës
Ndërkohë, Franco Baresi u bë edhe një simbol i kombëtares italiane. Ndeshjen e parë e luajti në dhjetor të vitit 1982 kundër Rumanisë, në kualifikueset e Europianit 1984, por më herët ishte grumbulluar nga Enzo Bearzot për Euro 1980 dhe për Botërorin fitues të vitit 1982 në Spanjë, ku ishte pjesë e grupit historik të Italisë, edhe pse nuk zbriti asnjëherë në fushë.

Titullar dhe protagonist gjatë periudhës së Azeglio Vicinit, ai ishte lideri i Italisë në Botërorin e vitit 1990, të mbyllur me medaljen e bronztë, ndërsa katër vjet më vonë ishte kapiten në Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara. Në atë turne, pavarësisht këputjes së meniskut në ndeshjen e dytë kundër Norvegjisë, ai u rikuperua në mënyrë të jashtëzakonshme në kohë për finalen ndaj Brazilit. Aty zhvilloi një paraqitje të shkëlqyer, por gaboi edhe nga pika e penalltisë në serinë vendimtare, ku Brazili fitoi titullin botëror. Në shtator të po atij viti luajti ndeshjen e fundit me kombëtaren, në përballjen kualifikuese për Euro 1996 kundër Sllovenisë.

Baresi e trofetë e fituar
Palmaresi i Franco Baresit është po aq i jashtëzakonshëm sa edhe karriera e tij në fushë. Me Milanin ai fitoi 6 tituj kampionë të Italisë, 3 Kupa të Kampioneve/Champions League, 2 Superkupa të UEFA-s, 2 Kupa Ndërkontinentale, 2 tituj të Serie B, 4 Superkupa të Italisë dhe 1 Kupë Mitropa. Me kombëtaren italiane fitoi Kupën e Botës në vitin 1982, medaljen e bronztë në Itali 1990 dhe medaljen e argjendtë në Botërorin e Shteteve të Bashkuara në vitin 1994.

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