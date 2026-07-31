Shuhet Franco Baresi: ish-mbrojtësi ikonik i Milan nuk i mbijetoi dot rikthimit të tumorit

Një humbje e madhe trondit botën e futbollit: ndahet nga jeta në moshën 66-vjeçare Franco Baresi, një nga mbrojtësit më të mëdhenj dhe më ikonë në historinë e Milanit dhe futbollit italian. Kapiten legjendar i kuqezinjve dhe i kombëtares italiane, ai u shpall disa herë kampion i Europës dhe i Botës me Milanin, ndërsa me Italinë është i vetmi futbollist që ka arritur të regjistrojë një vend të parë (pa luajtur asnjë minutë), një vend të dytë dhe një vend të tretë në Kupën e Botës.
Lajmi u bë i ditur nga vetë klubi kuqezi përmes kanaleve të tij në rrjetet sociale: “Historia e Milanit është në lot për ndarjen nga jeta të Franco Baresit. Shembulli dhe thellësia e tij do të mbeten përgjithmonë, ashtu si fanella e tij me numrin 6, pjesë thelbësore e ADN-së dhe rrugëtimit të klubit. Ngushëllimet që AC Milan i shpreh familjes së Franco Baresit janë të njëjtat që çdo tifoz kuqezi ia drejton vetes në një moment kaq të dhimbshëm.”
La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta… pic.twitter.com/a8wNOCUc2o
— AC Milan (@acmilan) July 31, 2026
Pas tërheqjes nga futbolli në vitin 1997, Milani vendosi të tërhiqte përfundimisht edhe fanellën e tij me numrin 6. Në vitin 2025 ai iu nënshtrua një ndërhyrjeje kirurgjikale për heqjen e një noduli pulmonar. Dukej se periudha më e vështirë kishte kaluar, por një rikthim i sëmundjes rezultoi fatal, deri në përkeqësimin e ditëve të fundit, kur qarkulluan edhe lajme të rreme për vdekjen e tij.
Flamuri i fundit
Lajmi për ndarjen nga jeta të legjendës kuqezi shënon fundin e një epoke për klubin e Via Aldo Rossi dhe për të gjithë dashamirësit e futbollit. Baresi përfaqësoi Milanin për më shumë se 20 vite, duke u shndërruar në simbol të fanellës kuqezi dhe në një pikë referimi për breza të tërë tifozësh. I rritur në akademinë e Milanit, ai veshi vetëm një fanellë gjatë gjithë karrierës profesioniste, duke grumbulluar suksese dhe duke shkruar faqe të paharrueshme në historinë e klubit.
Lamtumirë Baresi: karriera e tij me Milan
Franco Baresi lindi më 8 maj 1960 në Travagliato, në provincën e Brescias, dy vjet pas vëllait të tij Giuseppe, i cili luajti për 16 sezone me Interin. Karriera e tij e gjatë në futboll nisi që në moshë shumë të re, kur u vu re nga Italo Galbiati dhe u afrua te ekipet e moshave të Milanit. Debutimin me ekipin e parë e bëri në vitin 1978, në moshën 17-vjeçare, në ndeshjen në transfertë ndaj Veronës.
“Piscinin” u shndërrua në “Kaiser Franz”, pasi përjetoi të gjitha etapat historike të klubit: nga lavdia e titullit kampion me yllin e vitit 1979, te dy sezonet në Serie B në fillim të viteve ’80, e deri te epoka legjendare e triumfeve me “Të Pavdekshmit” e Arrigo Sacchit dhe “Të Pamposhturit” e Fabio Capellos. Gjithmonë si kapiten, me numrin 6 në shpinë dhe me krahun e ngritur për të sinjalizuar pozicion jashtë loje të kundërshtarëve. U tërhoq nga futbolli në fund të sezonit 1996/97, plot 20 vjet pas hapave të tij të parë me Milanin.
Baresi me kombëtaren: nga thirrja e Bearzot te mrekullia e Pasadenës
Ndërkohë, Franco Baresi u bë edhe një simbol i kombëtares italiane. Ndeshjen e parë e luajti në dhjetor të vitit 1982 kundër Rumanisë, në kualifikueset e Europianit 1984, por më herët ishte grumbulluar nga Enzo Bearzot për Euro 1980 dhe për Botërorin fitues të vitit 1982 në Spanjë, ku ishte pjesë e grupit historik të Italisë, edhe pse nuk zbriti asnjëherë në fushë.
Titullar dhe protagonist gjatë periudhës së Azeglio Vicinit, ai ishte lideri i Italisë në Botërorin e vitit 1990, të mbyllur me medaljen e bronztë, ndërsa katër vjet më vonë ishte kapiten në Kupën e Botës në Shtetet e Bashkuara. Në atë turne, pavarësisht këputjes së meniskut në ndeshjen e dytë kundër Norvegjisë, ai u rikuperua në mënyrë të jashtëzakonshme në kohë për finalen ndaj Brazilit. Aty zhvilloi një paraqitje të shkëlqyer, por gaboi edhe nga pika e penalltisë në serinë vendimtare, ku Brazili fitoi titullin botëror. Në shtator të po atij viti luajti ndeshjen e fundit me kombëtaren, në përballjen kualifikuese për Euro 1996 kundër Sllovenisë.
Baresi e trofetë e fituar
Palmaresi i Franco Baresit është po aq i jashtëzakonshëm sa edhe karriera e tij në fushë. Me Milanin ai fitoi 6 tituj kampionë të Italisë, 3 Kupa të Kampioneve/Champions League, 2 Superkupa të UEFA-s, 2 Kupa Ndërkontinentale, 2 tituj të Serie B, 4 Superkupa të Italisë dhe 1 Kupë Mitropa. Me kombëtaren italiane fitoi Kupën e Botës në vitin 1982, medaljen e bronztë në Itali 1990 dhe medaljen e argjendtë në Botërorin e Shteteve të Bashkuara në vitin 1994.