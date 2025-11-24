Shtyllat, një super Maignan… pastaj Pulisic: Milan fiton derbin, Allegri kalon Chivu

Milan mposht 1-0 Inter në derbin e Milanos, duke u rikthyer te fitorja pas ndalesës në Parma dhe mbi të gjitha duke kaluar zikaltërit në vendin e dytë në renditje, në vetëm -2 nga Roma kryesuese. Skuadra e Allegrit vuan gjatë intensitetin e asaj të Chivu, shpëton në pjesën e parë falë mrekullive të Maignan dhe dy shtyllave të goditura nga kundërshtarët, pastaj e zhbllokon në fillim të pjesës së dytë me një goditje të Pulisic. Inter ka mundësinë e madhe për të barazuar me një penallti të akorduar për faull të Pavlovic ndaj Thuram, por Calhanoglu hipnotizohet nga një Maignan heroik dhe rezultati nuk ndryshon më. Tani janë pesë skuadra në distancë të tre pikëve në krye të një kampionati më të hapur se kurrë.
Protagonistë absolute, Pulisic dhe Maignan mposhtin Interin 1-0 dhe e çojnë Milanin dy pikë larg Romës, duke e zgjatur serinë e pamposhtshmërisë: gjashtë derbi pa humbje, katër fitore dhe dy barazime. Kuqezinjtë nuk humbasin ndaj zikaltërve prej 580 ditësh. Fitorja e fundit e Interit daton 22 prill 2024, kur ekipi i drejtuar atëherë nga Inzaghi fitoi titullin e yllit të dytë. Kohë më të vështira, sot, me përplasjen e tretë direkte të humbur në katër sfida. Diçka ku Chivu duhet të thellohet dhe për të cilën do të flitet gjatë.
CREMONESE 1-3 AS ROMA
Roma nuk vuan nga marramendja dhe në javën e dymbëdhjetë të Serie A ka mposhtur 3-1 në transfertë Cremonese, duke u konfirmuar në krye të kampionatit. Pasi rrezikoi të shkonte në disavantazh nga rasti i Bonazzoli, nga fare pranë, i shpëtuar nga Svilar, formacioni i Gasperinit e zhbllokoi sfidën në minutën e 17’ me të majtën kirurgjikale të Soulé nga kufiri i zonës. Portieri verdhekuq me një tjetër mrekulli i mohoi barazimin Vandeputte dhe në pjesën e dytë Roma bëri diferencën: fillimisht Ferguson në minutën e 64’, me golin e tij të parë në kampionat, pastaj Wesley në të 69’ firmosi trisin. Në shtesë, goli i nderit i Folinos për Cremonesen.
LAZIO 2-0 LECCE
Lazio ngrihet në këmbë, pas asaj humbjeje kundër Inter. Formacioni bardhekaltër dominon në pjesën e parë, e mbyll duke mposhtur 2-0 Leccen, duke u treguar më e fortë se mungesat. Njeriu vendimtar është Guendouzi, që shfrytëzoi asistin e Basic për ta zhbllokuar ndeshjen: Falcone shmangu një rezultat më të thellë, por u dorëzua në minutën e 95’ në golin e Noslin. Sarri ngjitet kështu në 18 pikë, por dridhet: Cataldi dhe Gila dalin KO për shkak dëmtimi.
HELLAS VERONA 1-2 PARMA
Nga Torino te Verona: pas dy muajsh Pellegrino rikthen golat dhe, siç ndodhi kundër granatave, firmos një dygolësh që i dhuron Parmës fitoren në Bentegodi, të dytën në kampionat. Një tjetër rezultat negativ për venetët, që mbeten në fund të renditjes. Pellegrino e zhbllokoi ndeshjen në minutën e 18’ me kokë pas një traverse të goditur nga Sorensen, pastaj në minutën e 20’ të pjesës së dytë vjen barazimi i vendasve me Giovane, i cili 10 minuta nga fundi bën gabimin: top mbrapa te Montipò me kokë, ndërhyn Pellegrino që firmosi golin e rezultatit përfundimtar 1-2.
Serie A Italy
Hellas Verona 1-2 Parma
Cremonese 1-3 AS Roma
Lazio 2-0 Lecce
Inter 0-0 AC Milan