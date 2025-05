Shtyhet përzgjedhja e jurisë për gjyqin ndaj “Diddy”

Faza përfundimtare e përzgjedhjes së jurisë për gjyqin për trafikim seksual dhe krime ndaj ikonës së hip-hop-it, Sean “Diddy” Combs, u shty deri në fillim të javës së ardhshme, pak para fillimit të argumenteve hapëse, vendosi një gjyqtar federal të premten.

Prokurorët pretendojnë se Combs, 55 vjeç, përdori famën dhe fuqinë e tij npër të abuzuar seksualisht me gra nga viti 2004 deri në 2024. Ai ka deklaruar pafajësi pas arrestimit në shtator dhe qëndron i ndaluar në një qendër paraburgimi federale në Brooklyn.

Gjyqtari Arun Subramanian miratoi kërkesën e avokatëve mbrojtës për të shtyrë deri të hënën hapin përfundimtar të procesit të përzgjedhjes së jurisë, që pritet të zgjasë më pak se një orë. Prokurorët kundërshtuan, por pa sukses.

Të premten, juristët e mundshëm nuk ishin të pranishëm, ndërsa prokurorët federalë dhe avokatët u mblodhën në një sallë gjyqi në Manhattan, me Combs të pranishëm, për të reduktuar një grup prej 45 kandidatësh në një juri me 12 anëtarë dhe 6 zëvendësues që do të dëgjojnë gjyqin dy-mujor.

Për tre ditë rresht, kandidatët për juri janë pyetur për të ndihmuar gjyqtarin dhe avokatët të përcaktojnë nëse mund të jenë të paanshëm dhe të drejtë. Ata gjithashtu janë pyetur nëse do të ishin në gjendje të gjykojnë rastin vetëm në bazë të fakteve, edhe pas shikimit të videove eksplicite seksuale që mund të jenë shqetësuese për disa.

Të hënën, prokurorët do të kenë të drejtën të përjashtojnë gjashtë kandidatë nga juria, ndërsa avokatët mbrojtës kanë të drejtën për 10 përjashtime, pa detyrim për të dhënë arsye. Ky proces pritet të zgjasë deri në një orë.

Nëse Combs shpallet fajtor për të gjitha akuzat — të cilat përfshijnë krime mafioze , rrëmbim, zjarrvënie, ryshfet dhe trafikim seksual — ai përballet me një dënim minimal prej 15 vitesh burg dhe mund të dënohet me burgim të përjetshëm.

Prokurorët pretendojnë se themeluesi i Bad Boy Records ka përdorur pushtetin e tij për të abuzuar seksualisht me gra në mënyrë sistematike.