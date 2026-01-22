Shtyhet më 29 janar seanca në GJKKO për Ilir Metën

Gjykata e Posaçme ka shtyrë për më 29 janar, seancën për ish-presidentin dhe njëkohësisht kreun e Partisë së Lirisë, Ilir Meta.

Seanca e radhës u mbajt sot, teksa SPAK akuzon ish-kreun e shtetit për lobimin e ish-LSI në SHBA, fshehje pasurie dhe çështjen CEZ-DIA.

Gazetarja Klodiana Lala informon se sot (22 janar), prokurorët kanë lexuar një pjesë të parashtrimeve të tyre nga aktet e dosjes penale.

Gjatë seancës ka pasur edhe debate mes palëve, përsa u përket provave, pasi avokati i ish-presidentit pretendoi mungesë të fakteve.

Pas mbarimit të seancës, mbrojtësi Kujtim Cakrani, u shpreh para mediave se “kjo seancë e sotme vërtetoi se akuza nuk qëndron dhe se beteja mbetet e hapur”.

Meta qëndron i paraburgosur prej 21 tetorit 2024 dhe nuk ka pranuar asnjë nga akuzat e ngritura, madje ka akuzuar Policinë për rrëmbim të dhunshëm.

