Shtyhet gjyqi për përd*unim, shpërthen Hakimi: “Sot mjafton një akuzë për një proces”

Achraf Hakimi ka dashur të thyejë heshtjen dhe të japë mendimin e tij për çështjen gjyqësore që e përfshin që nga viti 2023, për të cilën duhet të përgjigjet ndaj akuzës për dhunë seksuale pas denoncimit të një 23-vjeçareje. Lojtari i kombëtares marokene, sot te PSG, është mbrojtur gjithmonë duke folur për tentativë zhvatjeje dhe shantazh ekonomik. Çështja u rikthye në vëmendje pasi lojtari u dërgua në gjyq dhe do të paraqitet para gjykatës penale: “E pres me qetësi këtë proces”.
Shpërthimi i Hakimi
Hakimi nuk qëndroi në heshtje. Ai preferoi të flasë personalisht për të shmangur spekulimet mbi çështjen ligjore që e përfshin drejtpërdrejt që nga 2023 me akuzën shumë të rëndë për përdhunim. Pas lajmit për dërgimin në gjyq, ai komentoi në rrjetet sociale: “Sot, një akuzë për përdhunim mjafton për të justifikuar një proces, edhe nëse unë e mohoj dhe gjithçka tregon se është e rreme. E pres me qetësi këtë proces, që do të lejojë që e vërteta të dalë publikisht”.
Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate…
— Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026
Akuza dhe teza e zhvatjes ekonomike
Lojtari ka hedhur poshtë çdo akuzë, duke mbrojtur që në fillim linjën se bëhej fjalë për një tentativë të qartë zhvatjeje për qëllime ekonomike. Më 1 gusht 2025, prokuroria e Nanterre kërkoi gjykimin për ngjarjen e ndodhur dy vite më parë: më 25 shkurt 2023 një e re paraqiti denoncim në komisariatin e Nogent-sur-Marne, pasi pretendoi se ishte sulmuar seksualisht një ditë më parë në shtëpinë e lojtarit.
Gjatë hetimeve, Hakimi nuk e mohoi takimin, por ka deklaruar gjithmonë se nuk pati asnjë qasje seksuale të pëlqyer jo me konsensus. Megjithatë, dëshmia e 23-vjeçares u konsiderua e besueshme nga prokuroria franceze, pasi “ishte koherente si në zhvillim ashtu edhe në kohëzgjatje, si dhe në mesazhet e dërguara mikeshës”, të cilës i ishte drejtuar pothuajse në kohë reale për ndihmë. Avokatja e Hakimi, Fanny Colin, kundërshtoi ashpër vendimin për dërgimin në gjyq, duke theksuar se ai bazohej “vetëm në fjalën e një gruaje që ka bllokuar të gjitha hetimet, ka refuzuar ekzaminimet mjekësore dhe testet e ADN-së, si dhe ka mohuar kontrollin e telefonit të saj”.