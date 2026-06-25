Shtrigani i Ganës e çliron Kane nga mallkimi në Botëror: “Në ndeshjen e ardhshme do të shënosh”

Në fund, fjalët e Nana Kwaku Bonsam u bënë realitet: magjistari kishte nisur “punën” mbi Harry Kane para ndeshjes mes Anglisë dhe Ganës, për t’i hedhur një mallkim që do ta pengonte të shënonte, ashtu siç ndodhi në të vërtetë. Ganezi njihet në gjithë Afrikën për veprimtarinë e tij dhe para ndeshjes së Botërorit kishte njoftuar se i kishte hedhur një mallkim sulmuesit, për t’i dhënë një dorë kombëtares së tij.
Ndeshja përfundoi 0-0 dhe anglezi shpërdoroi edhe një rast të madh në fund për t’i dhënë avantazhin “Tre Luanëve”. Por lajmi i mirë për të është se është çliruar dhe nga ndeshja e ardhshme mund të rikthehet te golat. Magjistari festoi suksesin e punës së tij, por u komunikoi edhe tifozëve se i kishte dhënë fund mallkimit ndaj Kane, i cili tani mund të zhbllokohet në javën e fundit të fazës së grupeve kundër Panamasë, tashmë e eliminuar.
🇬🇭“I am the most powerful spiritualist in the world. I am now going to release Harry Kane so that he can score in England’s next match.”
— Nana Kwaku Bonsam said as he claimed to have spiritually tied England captain Harry Kane before now “releasing” him. pic.twitter.com/YYO1fTZ6mt
— we love ghana (@weloveghana042) June 24, 2026
Mallkimi i magjistarit ndaj Kane ka përfunduar
Nana Kwaku Bonsam ia doli në misionin e tij për ta ndalur Kane në ndeshjen kundër Ganës. Sulmuesi e kishte hapur Botërorin me dygolësh ndaj Kroacisë dhe edhe në ndeshjen e dytë ishte lojtari më i pritur: për të ndihmuar mbrojtjen ganeze, magjistari i hodhi një mallkim që në fakt e pengoi të shënonte në ndeshjen e përfunduar 0-0. Shqetësimi u përhap mes tifozëve anglezë, por spiritualisti i fuqishëm afrikan, që ka një ndjekje të madhe në të gjithë kontinentin, e çliroi futbollistin që e quan mikun e tij.
Puna e nisur para ndeshjes me Ganën u përfundua, por tani ka marrë fund: “E mbajta në pushim për ndeshjen kundër Ganës dhe tani do ta lë të lirë Harry Kane, që në ndeshjen e ardhshme të mund të shënojë”. Nana Kwaku Bonsam iu drejtua drejtpërdrejt edhe Kane, duke i kërkuar falje: “Harry Kane, mos u mërzit me mua, jemi miq, por duhej të bëja atë që duhej të bëja. Të çliroj që të mund të shënosh në ndeshjen e ardhshme. Tani të kam çliruar dhe falënderoj fuqitë e Kofi Kofi-t dhe falënderoj paraardhësit e kësaj toke. Jam spiritualisti më i fuqishëm në botë”. Në ndeshjen e ardhshme Anglia do të përballet me Panamanë dhe Kane mund të shënojë shumë gola për të provuar të ngjitet në renditjen e golashënuesve.