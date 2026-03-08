Shtohen zërat nga Irani: Djali i Khameneit është zgjedhur Lider Suprem

Nga Irani përforcohen zërat se Republika Islamike ka zgjedhur djalin e Ajatollah Ali Khameneit, Mojtaba si pasardhës të tij.

“Emri i Khameneit do të vazhdojë”, – është shprehur Ajatollah Hosseinali Eshkevari, anëtar i këshillit të klerikëve, përgjegjës për zgjedhjen e një udhëheqësi të ri, në një video të transmetuar nga mediat iraniane.

“Vota është hedhur dhe do të shpallet së shpejti”, – tha Esquevari, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Do të jetë Sekretari i Asamblesë së Ekspertëve, Hosseini Bushehri që do të shpallë pasardhësin e Ajatollah Ali Khameneit. Ky i fundit u vra që në ditën e parë të sulmit izraelito-amerikan.

Ndërsa Izraeli njoftoi se vazhdon të shënjestrojë zyrtarë të lartë iranianë. Viktima e radhës është Abolqasem Babayan, kreu i sapoemëruar i zyrës ushtarake të udhëheqësit suprem, i cili u vra dje, të shtunën.

