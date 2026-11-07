Shteti i Ramës/ Policia gjobit 10 protestues në Tiranë

Policia e Tiranës ka vendosur 10 masa administrative ndaj personave që bllokuan rrugën dhe penguan qarkullimin e automjeteve gjatë tubimit të zhvilluar ditën e djeshme në kryeqytet.

Sipas njoftimit zyrtar, gjatë protestës në bulevardin “Dëshmorët e Kombit”, disa pjesëmarrës kanë penguar lëvizjen e mjeteve të transportit, pavarësisht thirrjeve të përsëritura të punonjësve të Policisë përmes megafonit.

“Në zbatim të Aktit Normativ nr. 5, datë 28.10.2026, konkretisht pikës 2 të nenit 24/1, janë plotësuar 10 procesverbale për konstatimin e kundërvajtjeve administrative”, bën me dije policia.

Për secilin prej personave të identifikuar është vendosur gjobë në vlerën 5 mijë lekë.

Ndërkohë, materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për veprime të mëtejshme.

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