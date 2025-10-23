“Shtatë ndeshje pa fitore”, Tudor debat me gazetaren pas ndeshjes: “Statistikë… eh”

Igor Tudor del në transmetim të drejtpërdrejtë në Prime Video dhe ajo që dëgjon i shkakton një ndjesi bezdie. “Shtatë ndeshje pa fitore. Është seria më e gjatë që nga sezoni 2008–2009”, thotë moderatorja, Giulia Mizzoni. Trajneri i Juves ngre supet, rregullon xhaketën sepse sapo i kanë vendosur mikrofonin dhe mërmërit diçka. “Statistikë… eh”, i shpëton sikur të donte ta zbusë paraprakisht atë vërejtje që nuk i ka pëlqyer dhe që e djeg paksa, në dritën e paraqitjes kundër Real Madrid. Bardhezinjtë u mundën, por do të kishin merituar të paktën barazimin. Gazetarja ia kthen në mënyrën e saj dhe e mbyll çështjen: “Po, e përmenda këtë statistikë për nder të numrave, por më intereson më shumë të nderoj paraqitjen.”
Tudor in an exchange with a journalist postmatch
Giulia Mizzoni: "Seventh match without a win. Longest streak since the 2008/2009 season"
Tudor hears it and irritably replies: "Statistic, huh"
Giulia Mizzoni: "Yes, I do this statistic to honor the numbers but I'm more… pic.twitter.com/T14WcieOjJ
— The AJC ️ (@The_AJC_) October 22, 2025
Pendimi që Tudor mori me vete nga Madridi
Pati një moment kur Juventus vërtet besoi. I mungoi shumë pak, vërtet. Preku golin në të paktën dy-tre raste të pastra. Pësoi një gol pas një veprimi magjik të Vinicius, i cili në zonë “vallëzoi” mes katër mbrojtësve derisa gjeti hapësirën e duhur për të goditur. Topi goditi shtyllën, dhe pastaj Bellingham e futi në rrjetë.
“Mëkat – shtoi Tudor – sepse do të kishim merituar barazimin. Pendimi më i madh që më mbetet pas kësaj mbrëmjeje është që mund të kishim marrë një pikë. Kundër atyre ‘përbindëshave’ që ata kanë në skuadër, e meritonim të paktën një gol. Më vjen keq për djemtë që patën një qasje shumë të mirë”.
Fanella e Juventus “peshon” mbi supe
Inkurajuese. E tillë ishte paraqitja e Juves në “Bernabeu”. Tudor e di mirë që në Torino kjo nuk mjafton. “Fanella e Juves peshon, ne duhet të rritemi nga pikëpamja e personalitetit. Të gjithë duhet të jenë liderë. Kemi një skuadër të re dhe ndjehet mungesa e peshës së kampionëve në dhomën e zhveshjes.”
Çfarë nuk i pëlqeu nga ndeshja në “Bernabeu”
Trajneri nuk bën lojëra fjalësh dhe shkon drejt e në thelb të çështjes. Është një koncept që e ka përsëritur edhe në raste të tjera dhe e nënvizon pas rezultatit në “Bernabeu”. Në fakt, Juve ishte shumë afër për të marrë një barazim. “Kjo skuadër ka pikat e saj të forta dhe të dobëta – përfundoi Tudor – por është në rrugën e duhur. Çfarë nuk më pëlqeu? Le të themi që na mungon pak nga gjithçka, djemtë dhanë shumë dëshirë, por duhej edhe pak kthjelltësi në disa momente. Jam besimplotë, por edhe pak i zemëruar, sepse barazimi do të kishte qenë i drejtë.”