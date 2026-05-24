“Shqiptaria është me Shkupin”/ Protesta e studentëve shqiptarë në Maqedoni zhvendoset në Tiranë

Të martën do të mbahet një protestë në Tiranë në mbështetje të studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. Demostrata vjen pas protestave të zhvilluara së fundmi në Shkup lidhur me të drejtën e përdorimit të gjuhës shqipe në provimin e jurisprudencës. Thirrja për mbështetje ndaj kërkesave të studentëve, është njoftuar përmes rrjeteve sociale nga aktivisti Mevlan Ademi.

Postimi i plotë:
“Zëri ynë nuk do të ndalet, ashtu siç nuk do të ndalet as kërkesa jonë pa kompromis për zbatimin e Kushtetutës dhe Ligjit për përdorimin e gjuhëve. Më 26 maj mblidhemi në Tiranë në orën 17:00 dhe pas saj në Prishtinë, e më pas, bashkë si ‘të paedukatë’ që na quajnë, do të rikthehemi sërish në Shkup, kësaj here para Qeverisë që shkel mbi të drejtat tona me arrogancë. Ne nuk do të zmbrapsemi. Ne nuk do të heshtim. Gjuha shqipe nuk negociohet”, shkruan aktivisti Ademi.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top