Shqiptarët do të paguajnë të paktën 100 milionë euro në vit shtesë për taksën e pronës

Pronarët e banesave, truallit dhe tokave bujqësore pritet të përballen me një skemë të re taksimi, nga e cila qeveria synon të arkëtojë deri në 17 miliardë lekë më shumë në vit. Përmes reformës së re të taksës së pronës, të ardhurat nga ky zë parashikohen të dyfishohen, duke e çuar peshën e tyre në ekonomi nga 0.3% në deri 1% të Prodhimit të Brendshëm Bruto.
Sipas llogaritjeve të Monitor, të ardhurat nga kjo taksë mund të rriten nga 8.1 miliardë lekë që u arkëtuan në vitin 2025, në 17.6 deri në 25.1 miliardë lekë. Kjo do të thotë deri në 17 miliardë lekë më shumë, ose rreth 179 milionë euro shtesë në vit.
Reforma parashikon kalimin gradual drejt taksimit mbi bazën e vlerës së tregut. Fillimisht do të përfshihen ndërtesat, ndërsa më pas edhe trualli dhe tokat bujqësore. Sipas projektligjit, taksa e re për ndërtesat do të nisë të zbatohet nga viti 2029, ndërsa për truallin dhe parcelat bujqësore nga viti 2031.
Për banesën e parë do të aplikohet një zbritje prej 50% të vlerës së pronës si e patatueshme, por vetëm për banesat që nuk tejkalojnë kufijtë e përcaktuar sipas kategorive të bashkive. Edhe për truallin dhe tokën bujqësore parashikohet një zbritje prej 50% të vlerës për dy vitet e para të zbatimit.
Sipas Ministrisë së Financave dhe parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar, zgjerimi i bazës së tatueshme, ndryshimi i formulës së llogaritjes dhe përmirësimi i mbledhjes së detyrimeve pritet të sjellin një rritje të konsiderueshme të të ardhurave nga taksa e pronës në vitet e ardhshme.