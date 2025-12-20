Shqipëria sot zgjedh përfaqësuesin për Eurovision

Sot mbahet nata finale e Festivalit të Këngës në RTSH, ku 23 këngëtarë finalistë do të ngjiten në skenë për të garuar për vendin e parë. Emocionet janë në kulm, ndërsa publiku dhe juria do të vendosin se kush do të triumfojë në këtë edicion të festivalit.
Televotimi për 23 këngët është hapur që nga mbrëmë dhe mund të votoni nga Shqipëria dhe Kosova.
Fituesi i natës së sotme do të ketë nderin të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision, i cili do të mbahet në maj të vitit 2026 në Vjenë. Ky fakt e bën edhe më të rëndësishme dhe të ndjekur finalen, pasi çdo performancë mund të jetë vendimtare.
Këtë vit, festivali është karakterizuar nga një larmi e madhe këngësh dhe stilesh muzikore, me artistë që kanë spikatur dhe kanë mahnitur publikun me performanca të fuqishme dhe interpretim skenik.
Ndërkaq, në maj të vitit 2025, Shqipëria u përfaqësua në Eurovision nga grupi Shkodra Elektronike me këngën “Zjerm”, e cila u prit shumë mirë nga publiku. Kënga arriti të fitojë popullaritet të gjerë mes fansave të Eurovisionit falë stilit të saj unik dhe identitetit të veçantë muzikor.