Shqipëria në ngërç, nis hartimi i Marrëveshjes së Anëtarësimit në BE për Malin e Zi

Komisionerja për Zgjerimin, Marta Kos, ka reaguar sot pas vendimit të BE-së për të nisur hartimin e marrëveshjes së anëtarësimit për Malin e Zi, duke e cilësuar si një hap të madh përpara.

Në një reagim publik, ajo thekson se vendi tashmë po afrohet realisht me Bashkimin Evropian.

“Vendi i Malit të Zi brenda BE-së tani po merr formë. Sot, shtetet anëtare vendosën të nisin hartimin e Marrëveshjes së Anëtarësimit të Malit të Zi në BE. Ky është një hap i madh në rrugën drejt anëtarësimit, një njohje e qartë e progresit të Malit të Zi dhe një inkurajim për të përshpejtuar reformat,” u shpreh Kos në rrjetin X.

Ajo shtoI se ky proces është edhe një mundësi për Bashkimin Evropian që të reflektojë mbi zgjerimet e kaluara dhe të vendosë standarde më të forta për të ardhmen.

“Ky është gjithashtu një shans për të nxjerrë mësime nga zgjerimet e mëparshme dhe për të përfshirë mekanizma më të rinj dhe më të fortë mbrojtës në traktatet e ardhshme të anëtarësimit, për të parandaluar kthimin pas në sundimin e ligjit dhe vlerat themelore,” theksoi ajo.

Scroll to Top

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
