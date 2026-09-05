Shqipëria në luftë me flakët, 39 vatra zjarri, 6 shtëpi të djegura në Himarë

Gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë janë raportuar gjithsej 39 vatra zjarri, nga të cilat 11 janë ende aktive.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, 25 vatra janë shuar plotësisht dhe 3 të tjera janë nën mbikëqyrje, ndërsa në operacionet për përballimin e situatës janë angazhuar 881 forca operacionale dhe 75 automjete zjarrfikëse, së bashku me 340 efektivë të Forcave të Armatosura, 4 mjete zjarrfikëse të FA, helikopterët e Forcës Ajrore dhe një avion Air Tractor.
Vatrat kryesore aktive janë regjistruar në qarqet Tiranë, Dibër, Lezhë, Shkodër, Durrës, Fier dhe Vlorë, ndërsa në disa prej zonave rreziku për banesat është shmangur.
Situata më e rënduar është regjistruar në Fier dhe Himarë, ku në lagjen “1 Maji” janë evakuuar 36 persona dhe janë djegur 6 banesa, 3 prej tyre të banuara, ndërsa zjarri ka ulur intensitetin dhe vijon puna për shuarjen e plotë të tij.
Ministria e Mbrojtjes thekson se parashikohet angazhimi i 380 forcave ushtarake, 2 helikopterëve dhe një avioni Air Tractor për shuarjen e vatrave aktive.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vijon monitorimin dhe koordinimin e operacioneve në të gjithë territorin, me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave dhe pasurisë së qytetarëve.
Njoftimi i plotë:
Ministria e Mbrojtjes informon se gjatë 24 orëve të fundit, në vend janë raportuar 39 vatra zjarri, prej të cilave 11 mbeten aktive, 3 janë nën mbikëqyrje dhe 25 janë shuar plotësisht.
Në operacionet për menaxhimin e situatës janë angazhuar 881 forca operacionale dhe 75 automjete zjarrfikëse, si dhe 340 forca ushtarake, 4 automjete zjarrfikëse të FA, helikopterët e Forcës Ajrore me 6 operacione dhe 1 avion Air Tractor. Për ditën e sotme parashikohet angazhimi i 380 forcave ushtarake, 2 helikopterëve dhe 1 Air Tractor.
Vatrat kryesore aktive janë në Tiranë, Dibër, Lezhë, Shkodër, Durrës, Fier dhe Vlorë.
Në Dajt vijon puna pa rrezik për zonat e banuara, ndërsa në Qinam të Zall-Herrit është shmangur rreziku për banesat.
Në Dibër vijojnë aktive vatrat në Vajkal, Lundre–Madhesh dhe Mallunxë–Lis, pa rrezik për zonat e banuara.
Në Lezhë, aktive mbeten Gallata dhe Kalivaç–Zimaj–Kashnjet, ku rreziku për zonat e banuara është shmangur.
Situata më e rëndësishme gjatë 24 orëve është regjistruar në Fier dhe Himarë.
Në zonën Drizë–Vadhizë–Peshtan–Levan, pas angazhimit të forcave tokësore dhe ajrore, rreziku për banesat është shmangur dhe operacioni vijon.
Në lagjen “1 Maji”, Himarë, u angazhuan rreth 300 forca operacionale dhe 171 efektivë të FA; u evakuuan 36 persona dhe u dogjën 6 banesa, prej të cilave 3 të banuara. Zjarri ka ulur intensitetin, rreziku për banesat është shmangur dhe puna për shuarjen vijon.
Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKMC) vijon të ndjekë në mënyrë të pandërprerë situatën në të gjithë territorin e vendit, në koordinim të ngushtë me prefekturat, bashkitë dhe të gjitha strukturat e sistemit të Mbrojtjes Civile.
Kapacitetet operacionale mbeten të angazhuara në terren dhe në gatishmëri për të ndërhyrë aty ku situata e kërkon, me prioritet mbrojtjen e jetës, banesave dhe pasurisë së qytetarëve.