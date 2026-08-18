Shqipëria në Lojërat Mesdhetare ”Taranto 2026”, ministri Gonxhja: Investim më i madh për sportin elitar

Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, mori pjesë në ceremoninë e dorëzimit të flamurit për delegacionin shqiptar që do të marrë pjesë në Lojërat Mesdhetare “Taranto 2026”. Në fjalën e tij, Gonxhja vlerësoi sportistët elitarë dhe theksoi rritjen e mbështetjes financiare nga shteti. “Pas çdo rezultati qëndrojnë vite pune, sakrifice, stërvitje dhe disiplinë. Prandaj, detyra jonë si institucione nuk është vetëm t’ju kërkojmë rezultate, por të krijojmë kushtet që ju të mund t’i arrini ato. Dhe pikërisht këtë kemi filluar ta bëjmë në mënyrë konkrete.”
Sipas tij, shpërblimi për medaljen e artë olimpike është rritur me 50%, për të argjendtën me rreth 86%, ndërsa për bronztën është dyfishuar. Në Kampionatet Evropiane rritja shkon nga 50% deri në 200%, ndërsa në Lojërat Mesdhetare shpërblimi për vendin e parë është rritur me 50% dhe për të dytin është dyfishuar. “Shpërblimi i trajnerëve është rritur nga 40% në 50% të shpërblimit të sportistit, ndërsa trajtimi ushqimor është dyfishuar, nga 2500 në 5000 lekë në ditë”, tha Gonxhja. Ministri veçoi edhe thjeshtimin e procedurave antidoping, ku verifikimi bëhet përmes konfirmimit nga OKAD-i.
“E ardhmja e financimit të sportit duhet të jetë më e gjerë dhe më e qëndrueshme”, deklaroi ai, duke theksuar se projektligji për sponsorizimet në sport synon të rrisë përfshirjen e sektorit privat dhe burimet e financimit. Gonxhja foli gjithashtu për Lojërat Mesdhetare “Prishtina 2030”, ku Shqipëria, përmes Durrësit, do të presë garat e lundrimit. “Prishtina 2030 është gjithashtu një mundësi e rëndësishme për të forcuar bashkëpunimin mes Shqipërisë dhe Kosovës përmes sportit dhe për të treguar se mund të organizojmë së bashku një event me standarde të larta ndërkombëtare”, përfundoi ministri.