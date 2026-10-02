Shqipëria mbyll përgatitjet në Helsinki, gati për testin ndaj Finlandës: Maran i trembet goditjeve standarde

Kombëtarja shqiptare ka mbyllur përgatitjet në Helsinki për një nga sfidat e rëndësishme të këtij edicioni të UEFA Nations League. Kuqezinjtë do të përballen të shtunën me Finlandën, në një ndeshje ku objektivi është një tjetër rezultat pozitiv në rrugëtimin e tyre në grup.
Seanca e fundit stërvitore i ka dhënë trajnerit Rolando Maran mundësinë të punojë me grupin e plotë. Sipas informacioneve të FSHF-së, të gjithë lojtarët që ndodhen në Helsinki janë në gjendje optimale për sfidën dhe stafi teknik ka zhvilluar përgatitjet e fundit pa probleme të reja fizike.
Maran teston skemat dhe goditjet standarde
Në stërvitjen e fundit, fokusi është vendosur në disa prej elementeve që mund të jenë vendimtare gjatë përballjes me Finlandën. Lojtarët kanë zhvilluar fillimisht ushtrime fizike, përpara se puna të zhvendosej te aspekti taktik. Maran dhe stafi i tij kanë provuar skemat e lojës dhe organizimin e skuadrës, ndërsa një pjesë e rëndësishme e seancës i është kushtuar edhe goditjeve standarde.
Në prag të një ndeshjeje të tillë, detajet mund të bëjnë diferencën dhe trajneri italian ka shfrytëzuar seancën e fundit për të konsoliduar idetë që Shqipëria pritet t’i aplikojë në fushë.
Hasa rikuperohet, por qëndron në Tiranë
Një zhvillim pozitiv vjen edhe nga situata e Luis Hasës. Mesfushori, i cili aktualisht ndodhet në Tiranë pasi ka kaluar një episod me temperaturë të lartë, është në fazën e rikuperimit. Departamenti i Komunikimit në FSHF ka bërë të ditur se Hasa ka nisur një program të personalizuar stërvitor pranë Klinikës së Kombëtares. Megjithatë, mesfushori nuk do të jetë pjesë e skuadrës për sfidën në Helsinki.
Plani është që Hasa të vazhdojë punën individuale në mënyrë që të jetë në dispozicion për ndeshjen e fundit të Shqipërisë në këtë seri, atë ndaj San Marinos më 6 tetor në stadiumin “Air Albania”.
Përballja me Finlandën, testi i radhës
Shqipëria do të zbresë në fushë në orën 15:00, në stadiumin “Helsinki Olympic”, për të zhvilluar ndeshjen e tretë në UEFA Nations League. Pas përgatitjeve të fundit, tashmë topi është në fushën e lojtarëve. Maran ka përfunduar punën taktike dhe fizike në dispozicion të tij, ndërsa sfida ndaj Finlandës do të tregojë se sa e gatshme është skuadra për të përkthyer punën e bërë në stërvitje në një rezultat pozitiv.
Për kuqezinjtë bëhet fjalë për një përballje ku përqendrimi, organizimi dhe efikasiteti do të jenë elemente të rëndësishme. Në Helsinki pritet një tjetër provë për skuadrën e Maranit, përpara mbylljes së kësaj serie me duelin ndaj San Marinos në “Air Albania”.