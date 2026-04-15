Shpina e Ruggeri e mbuluar me akne në Atletico-Barcelona: ndizen teoritë konspirative

Matteo Ruggeri ka fituar vendin te Atletico Madrid me dy paraqitje monumentale, duke u shndërruar në një gjigant në dy netët e Champions League kundër Barcelonës që i kanë lejuar të arrijë në gjysmëfinale: ai kishte detyrën të kufizonte Lamine Yamal dhe ia doli në mënyrë të shkëlqyer si në ndeshjen e parë ashtu edhe në kthim, duke entuziazmuar tifozët e Atletico dhe duke zemëruar ata të Barcelonës që kanë filluar të bëjnë hamendësime për të. Fotoja e shpinës së mbrojtësit u bë virale menjëherë pas ndeshjes, por për arsyen e gabuar.

E kanë akuzuar për gjithçka, duke pretenduar se paraqitja e tij nuk ishte rezultat i punës në fushë. Ish-lojtari i Atalantës u filmua nga kamerat teksa hiqte fanellën e mbuluar me gjak pas një përplasjeje që i shkaktoi një plagë në kokë, dhe teoricienët e konspiracionit filluan të lidhin shenjat në shpinë me përdorimin e mundshëm të steroideve dhe medikamenteve që do ta kishin ndihmuar të përmirësonte performancën. Por ato pika të kuqe nuk janë gjë tjetër veçse shenja të akneve.

Fotoja e shpinës së Ruggeri bëhet virale
Pas eliminimit, tifozët e Barcelonës u kapën pas gjithçkaje, duke nxjerrë teori konspirative nga më të çuditshmet. Më viralja është ajo për shpinën e Ruggeri që për disa duhej t’i nënshtrohej një kontrolli nga UEFA: ata i lidhën ato shenja të kuqe me dy ndeshjet e mëdha të zhvilluara, por realiteti nuk ka asnjë lidhje me këto hamendësime. Ajo në shpinën e mbrojtësit ka shumë të ngjarë të jetë thjesht akne, një problem shumë i zakonshëm te të rinjtë që mund të përkeqësohet nga lagështia dhe fërkimi i fanellës. Njollat në zonën e shpinës janë thelbësisht të padëmshme dhe inflamacioni mund të bëhet më i theksuar gjatë ndeshjes për shkak të faktorëve të jashtëm si djersa dhe materialet jo shumë të ajrosshme.

Dy ndeshje si gjigant kundër Lamine Yamal
Supozimet lindën pas dy ndeshjeve më të mira të luajtura nga Ruggeri këtë sezon. Në muajt e parë te Atletico Madrid ai nuk kishte arritur të binte në sy dhe rrezikonte të humbiste vendin e titullarit, por kundër Barcelonës gjithçka ndryshoi rrënjësisht. Në ndeshjen e parë ishte i përkryer ndaj Lamine Yamal, të cilin e mbajti nën kontroll i vetëm, duke habitur edhe tifozët e tij që nuk e kishin parë kurrë në këtë formë.

Në kthim pati vështirësi në minutat e para si pjesa tjetër e skuadrës, por më pas u shndërrua sërish në shtyllën mbrojtëse që të gjithë kishin parë një javë më parë. Ka zhvilluar dy ndeshje monumentale, duke marrë duartrokitjet e Simeone dhe të gjithë publikut, të habitur edhe nga fakti që Italia e ka lënë jashtë listës për playoff-et. Në 180 minuta ka lexuar me qartësi çdo situatë, edhe pas dëmtimit në kokë që i shkaktoi gjakderdhje: nuk e humbi kurrë përqendrimin, vuajti por gjithmonë me disiplinë dhe fokus, duke kaluar shpejt atë proces rritjeje që trajneri priste prej tij kur e solli në Madrid.

