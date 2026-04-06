Shpërthimi në Lezhë/ Pronarët e bizneseve: Dëmet janë të pallogaritshme, duam ndihmë

Pas shpërthimit të fuqishëm që ka tronditur qytetin e Lezhës mbrëmjen e djeshme, në lagjen Besëlidhja, banorët kanë reaguar rreth situatës teksa presin ndërhyrjen e autoriteteve përkatëse.

Sipas tyre, përveç ndërhyrjes së policisë dhe zjarrfikësve në momentin e shpërthimit, nuk ka mbërritur ende asnjë ekip për vlerësimin e dëmeve materiale. Ata shprehen se po përpiqen vetë të pastrojnë mbetjet dhe të menaxhojnë situatën.

“Dëmet janë të pallogaritshme. Për sa i përket njerëzve, falë Zotit familjarët janë mirë, por për dëmet nuk ka fjalë,” shprehet njëra prej pronareve të bizneseve të dëmtuara.

“Kjo do të jetë gjëja më e domosdoshme dhe emergjente, të trajtohen me shumë përgjegjësi, për të shmangur incidente të ngjashme në të ardhmen.”, tha ponari i një tjetër biznesi që u prek nga shpërthimi.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
