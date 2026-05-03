Shpërthimi në dyqanin ‘MCN Get Connected’ në pronësi të Endri Meksit, policia: Ka vetëm dëme materiale

Policia e Tiranës ka dhënë detaje në lidhje me shpërthimin me lëndë plasëse në dyqanin për shërbim interneti ‘MCN Get Connected’ në pronësi të Endri Meksit.

Sipas policisë si pasojë e shpërthimit ka vetëm dëme materiale, ndërsa policia po punon për zbardhjen e ngjarjes.

“Rreth orës 04:30, në rrugën “Xhanfize Keko” në dyqanin për shërbime interneti në pronësi të shtetasit E. M., ka shpërthyer një sasi dyshohet lëndë plasëse, duke shkaktuar vetëm dëme materiale.

Grupi hetimor së bashku me shërbimet e Policisë po punojnë për sqarimin e rrethanave të rastit dhe identifikimin dhe kapjen e autorit”, thotë policia.

