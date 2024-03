Shpërthimi me 2 viktima në Lushnjë, ja si paraqitet gjendja e deputetit të PS tek Trauma

Zbardhen detaje të reja në lidhje me shpërthimin fatal të regjistruar një ditë më parë në Lushnjë ku humbën jetën Roland dhe Elidon Hoxha, babë e bir, ndërsa u plagosën shtatë të tjerë, mes tyre deputeti i Partisë Socialiste Bujar Çela. Raportohet se ky i fundit e ka kaluar rrezikun për jetën dhe ndodhet në gjendje të stabilizuar. Po ashtu rrezikun për jetën e ka kaluar dhe Sokol Lumi, i cili po ashtu ndodhet në spitalin e Traumës në Tiranë.

Ngjarja e rëndë la pas një bilanc tragjik, ndërsa nga hetimet paraprake dyshohet se shkak është bërë kontakti që vinçi, në të cilën ndodheshin Roland dhe Elidon Hoxha ka prekur me telat e tensionit të lartë, të cilët kanë bërë shkëndijë elektrike me bombolat e oksigjenmit që ndodheshin në kavon e vinçin duke shkaktuar dhe shpërthimin. Por hetimet në lidhje me zbardhjen e ngjarjes vijojnë nga Policia, e cila ka ngritur një grup të posaçëm hetimor.