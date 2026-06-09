Shpërthimi i Ebolës, protesta në Kenia kundër qendrës amerikane të karantinës

Policia keniane hodhi gaz lotsjellës të martën për të shpërndarë protestuesit në qytetin qendror të Nanyukit që kundërshtonin një qendër karantine për amerikanët e ekspozuar ndaj Ebolës.
Njësia e propozuar me 50 shtretër në një bazë të forcave ajrore ka zemëruar shumë kenianë, të cilët akuzojnë Shtetet e Bashkuara se po e lirojnë nga rreziku shëndetësor nga kujdesi për ata që janë të ekspozuar ndaj shpërthimit të Ebolës në Republikën Demokratike lindore të Kongos dhe Ugandës.
Dy persona u vranë në protesta javën e kaluar në Nanyuki, ku është rritur zhgënjimi midis banorëve, ndërsa autoritetet keniane dhe amerikane riafirmojnë publikisht angazhimin e tyre ndaj planit, pavarësisht urdhrave të gjykatës.
Policia përdori gaz lotsjellës për të shpërndarë grupe të vogla protestuesish që ishin mbledhur herët të martën. Një protestues mbante një kryq të bardhë me shkrikim “Respekto Ebolën” të shkruar me të kuqe.
Administrata e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se nuk mund dhe nuk do të lejojë asnjë rast të hyjë në SHBA, ndryshe nga shpërthimi i Ebolës në Afrikën Perëndimore në vitet 2014-2016, kur disa shtetas të infektuar amerikanë u trajtuan në tokën amerikane.
Zyrtarët kenianë kanë thënë se objekti do t’u shërbejë gjithashtu kenianëve dhe shtetasve të huaj, përveç qytetarëve amerikanë, por zyrtarët amerikanë nuk e kanë konfirmuar këtë.