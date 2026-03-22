Shpërthime me gaz lotsjellës dhe presion me ujë ndaj protestuesve të PD

Sapo ka nisur protesta e Partisë Demokratike me gaz lotsjellës dhe vërshime uji nga mjetet e policisë. Në protestë nuk ka pasur fjalime, por sapo kreu i PD, Sali Berisha ka mbërritur përballë kryeministrisë, janë hedhur fishekzjarre nga protestuesit dhe policia i është kundërpërgjigjur menjëherë me gaz lotsjellës dhe ujë me presion. Kapsulat e gazit lotsjellës janë hedhur edhe nga tarraca e kryeministrisë, ndërsa forcat speciale kanë ndërhyrë nga ana e kryesisë së Kuvendit, duke kryer arrestime mes protestuesve.

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top