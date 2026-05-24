Shpërthim në një kantier ndërtimi në Tiranë

Një shpërthim është regjistruar në orët e para të mëngjesit të kësaj të diele (24 maj) në bulevardin “Nënë Tereza”, në Tiranë, në pjesën e jashtme të rrethimit të një kantieri ndërtimi.
Sipas informacioneve paraprake, dyshohet se është vendosur një sasi e vogël lënde plasëse. Nga ngjarja janë shkaktuar vetëm dëme të lehta materiale, pa të lënduar në njerëz.
Menjëherë pas njoftimit, në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e Policisë dhe grupi hetimor, të cilët kanë nisur veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.
Autoritetet po punojnë për identifikimin dhe kapjen e autorit ose autorëve të dyshuar.