Shpërthim i fuqishëm pranë një gjykate në Islamabad, 6 të vdekur dhe 12 të plagosur

Një shpërthim i fuqishëm, që dyshohet të ketë qenë makinë-bombë, ka ndodhur mëngjesin e së martës jashtë një ndërtese gjykate në kryeqytetin pakistanez, Islamabad, duke shkaktuar të paktën 6 viktima dhe 12 të plagosur.
Sipas autoriteteve, shpërthimi ndodhi pranë hyrjes së Gjykatës së Qarkut të Islamabadit, në një zonë zakonisht të mbushur me qytetarë, avokatë dhe staf gjyqësor. Forcat e sigurisë kanë rrethuar zonën dhe ekipet e shpëtimit kanë transportuar të plagosurit në spitalet më të afërta.
“Po hetojmë se çfarë lloj shpërthimi ishte. Ende nuk është e qartë. Do të kemi më shumë detaje pas raportit të mjekësisë ligjore,” tha një zëdhënës i policisë për mediat vendase. Pamje të transmetuara nga televizionet lokale tregonin automjete të dëmtuara dhe persona të përgjakur pranë një makine policie. Agjencia Reuters raportoi se nuk ka mundur të verifikojë në mënyrë të pavarur autenticitetin e videove.
Ende asnjë grup nuk ka marrë përgjegjësinë për sulmin, ndërsa autoritetet pakistaneze kanë nisur një hetim të plotë për të përcaktuar natyrën dhe autorët e mundshëm të shpërthimit.