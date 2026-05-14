Shpërthen Sarri: “Nëse luhet të dielën nuk vij e nuk do ta paraqisja fare skuadrën”

Humbja e Lazios në finalen e Kupës së Italisë kalon pothuajse në plan të dytë përballë kaosit të kalendarit, me derbin Roma-Lazio dhe katër ndeshje të tjera që duhet të luhen njëkohësisht dhe ende nuk kanë një datë zyrtare. Do të luhet në fundjavë, ose maksimumi të hënën, por përplasja mes Lega Serie A dhe Prefektit të Romës do të zgjidhet vetëm në TAR, pa shmangur rrëmujën. Maurizio Sarri e ndoqi skuadrën nga brendësia e stadiumit për shkak të pezullimit, por nuk u përmbajt përballë kaosit që ka përfshirë kampionatin.
Ai u shfaq i zhgënjyer për humbjen e Kupës, la pikëpyetje për të ardhmen e tij dhe shpërtheu në mikrofonat e Mediaset për datën misterioze të derbit: “Nëse luhet të hënën vij, nëse luhet të dielën në orën 12:30 jo, le të vijnë ata”. Nuk ishte thjesht një frazë polemike, por një qëndrim i fortë kundër asaj që po ndodh, të cilin ai e kishte paralajmëruar prej javësh.
Sarri, shfryrja për datën e derbit
Kur do të luhet Roma-Lazio? Është pyetja më e bërë e ditëve të fundit, pasi derbi i kryeqytetit – që do të luhet paralelisht me katër ndeshje të tjera – ende nuk ka një datë. Prefektura e Romës shtyn për të hënën në mbrëmje, ndërsa Liga kërkon ta luajë të dielën në orën 12:00 për të shmangur përplasjen me finalen e turneut të tenisit në Foro Italico që nis në orën 17:00. Çështja mund të zgjidhet nesër nga TAR, por ndërkohë Sarri shpërtheu pas humbjes në finalen e Kupës së Italisë.
Trajneri i Lazios madje kërcënoi se nuk do të paraqitet të dielën: “Kam ndjesinë se të hënën vij, të dielën jo. Në 12:30 le të vijnë ata. Liga duhet ta rregullojë këtë, ka bërë një seri gabimesh të pafalshme. Prefekti ka qenë i qartë, shpresoj të jetë ajo data. Po të isha president nuk do ta paraqisja fare skuadrën nëse luhet të dielën, aq më tepër që për ne nuk ndryshon asgjë: na japin një pikë penalizim dhe humbje 0-3 në tavolinë”.
Më pas vazhdoi duke sulmuar Legën: “Ky kaos vjen nga një seri gabimesh të Ligës. Ka pesë skuadra që luftojnë për Champions-in, që vlen 80 milionë euro, dhe luhet në orën 12:30? Ky nuk është futboll”.