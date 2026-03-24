Shpërthen rafineria e naftës në Teksas, tymi mbulon zonën

Një shpërthim në rafinerinë Valero në Port Arthur të Teksasit bëri që zyrtarët të lëshonin një paralajmërim për disa banorë në perëndim të qytetit që të strehoheshin në vende të ndryshme.
Flaka dhe një re e lartë tymi u panë duke u ngritur nga rafineria pas incidentit që Sherifi Zena Stephens tha se ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga një ngrohës industrial, sipas stacionit lokal të degës së CBS, KFDM.
Një zhurmë e fortë u dëgjua në të gjithë pjesën perëndimore të Port Arthur, Teksas, të hënën pasdite, kur një pjesë e rafinerisë “Valero” shpërtheu, raportuan mediat lokale.
Re të mëdha me tym të zi dolën nga rafineria, duke shkaktuar shqetësime shëndetësore te banorët dhe duke detyruar autoritetet e qytetit të vendosin urdhër qëndrimi në vend për zonën perëndimore.
Rafineria “Valero Port Arthur” ndodhet pranë bregdetit të Gjirit të Teksasit dhe afër kufirit Texas-Louisiana. Objekti punëson rreth 770 punonjës dhe prodhon mbi 435,000 fuçi karburant (benzinë, naftë dhe karburant avionësh) në ditë.
Banorët që ndjenë dridhjet e shkaktuara nga shpërthimi u shprehën të habitur që autoritetet nuk urdhëruan evakuim të plotë të qytetit.