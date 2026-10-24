Shpërthen dhuna te ministria e Arsimit, breshëri gurësh drejt policisë (Video live)

Është rikthyer dhuna drejt ministrisë së Arsimit. Pas dy ditësh pushim, përplasjet në protesta janë rikthyer, tashmë edhe me mbështetjen e simpatizantëve të Partisë Demokratike. Në fillim ishin studentët që u grumbulluan tek ministria e Arsimit, ndërsa mbështetësit e PD iu bashkuan atyre me një marshim nga kryeministria.

Ashtu siç ndodhi në ditët kulmore të protestës studentët sulmuan me gurë godinën e ministrisë së Arsimit, ndërsa policia është kundërpërgjigjur me bote uji, dhe një ndërhyrje të dhunshme me shkopa gome dhe arrestime.

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