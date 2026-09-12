Shpërthen depoja e armëve në Bullgari, zjarri përhapet nga një magazinë në tjetrën

Një shpërthim ka shkaktuar zjarr në një depo armësh në Bullgarinë qendrore gjatë natës, ndërsa ky është rasti i dytë i zjarrit në një objekt municionesh në vend brenda pak javësh. Nuk raportohet për persona të lënduar.
Ngjarja ka ndodhur pranë fshatit Tsareva Livada, ndërsa zjarri është përhapur në disa depo të një baze magazinimi.
“Për momentin, zjarri ndodhet në territorin e bazës së magazinimit të fabrikës. Ai po përhapet nga njëra depo në tjetrën,” u ka thënë gazetarëve në orët e para të së shtunës Kristina Sidorova, guvernatorja rajonale e Gabrovos.
Sipas mediave vendase, duke cituar një zyrtar të kompanisë EMCO, zjarri ka përfshirë një objekt të menaxhuar nga kjo kompani, e cila muajin e kaluar ishte përballur me një shpërthim në një objekt tjetër.
EMCO drejtohet nga tregtari bullgar i armëve Emilian Gebrev. Prokurorët bullgarë kanë pretenduar më herët se Gebrev ka qenë shënjestër e sulmeve ndaj objekteve të tij nga agjentë rusë.
Në vitin 2024, Bullgaria lëshoi urdhërarreste për gjashtë shtetas rusë, të dyshuar për përfshirje në shpërthimet në depot e EMCO-s, ku ruheshin municione për eksport në Ukrainë dhe Gjeorgji gjatë periudhës 2011–2020.
Prokurorët bullgarë kanë deklaruar atëherë se ekzistojnë dyshime për lidhje mes shpërthimeve në Bullgari, një tentative për helmimin e Gebrevit në vitin 2015 dhe shpërthimeve në depot e municioneve në Republikën Çeke në vitin 2014.