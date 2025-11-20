Shorti i Playoff për Botërorin 2026: Shqipëria e Kosova mësojnë rrugëtimin dhe sfidat

Shqipëria e Kosova kanë mësuar tashmë kunërshtarët e tyre në gjysmëfinalen e finalen e playoff në muajin mars. Shorti i zhvilluar në Zyrih ka vendosur rrugëtimin e përfaësueseve shqiptare në playoff-in për Kupën e Botës 2026, duke përcaktuar rivalë të fortë dhe skenarë të ndryshëm për ndeshjet e ardhshme.
Shqipëria sfidon Poloninë në Varshavë
Kuqezinjtë kanë tërhequr Poloninë si kundërshtar në gjysmëfinale. Ndeshja e parë do të zhvillohet në Varshavë, një terren i njohur për trajnerin Sylvinho, i cili debutimin e tij me Kombëtaren e Shqipërisë e bëri pikërisht në këtë qytet.
Polakët janë një skuadër me statistika mbresëlënëse ndaj Shqipërisë: 10 fitore, 3 barazime dhe vetëm 2 suksese të kuqezinjve në përballjet direkte. Kjo tregon nivelin e vështirësisë që shqiptarët do të hasin për të arritur finalen.
Nëse Shqipëria arrin të mposhtë Poloninë, në finalen e playoff do të përballet me fituesin e ciftit Ukrainë-Suedi. Në këtë rast, vendi i ndeshjes finale varet nga rezultati i gjysmëfinales tjetër:
Nëse triumfon Ukraina, finalja do të luhet në fushë asnjëanëse.
Nëse fiton Suedia, Shqipëria do të luajë finalen në Stokholm, duke u përballur me një transfertë të vështirë.
Kosova përballet me Sllovakinë e synon finalen në “Fadil Vokrri”
Ndërkohë, Kosova ka tërhequr Sllovakinë si rival në gjysmëfinale. Ndeshja e parë do të zhvillohet në transfertë, ndërsa në rast suksesi, finalja e playoff do të luhet në “Fadil Vokrri”, duke u dhënë një avantazh të dukshëm Dardanëve në takimin vendimtar.
Fituesi i ciftit Turqi-Rumani pritet të jetë kundërshtari në finale, me Turqinë e trajnerit Montella si favorit të dukshëm për të shkuar në ndeshjen vendimtare. Ky skenar duket më i lehtë për Kosovën sesa për Shqipërinë, duke marrë parasysh edhe traditën dhe klasifikimet e këtyre kombëtareve.
Sfidat dhe mundësitë për kuqezinjtë dhe Dardanët
Shqipëria: Përballja me Poloninë përfaqëson një test të vështirë, duke marrë parasysh superioritetin statistik të polakëve. Një triumf në Varshavë do të jetë thelbësor për të ruajtur shanset për kualifikim, por sfida e mundshme ndaj Suedisë në transfertë e bën rrugëtimin shumë të komplikuar.
Kosova: Për Dardanët, shorti duket më i favorshëm. Sllovakia nuk paraqet një kërcënim të madh në krahasim me Poloninë, dhe mundësia për të luajtur finalen në Fadil Vokrri përbën një avantazh strategjik. Finalja kundër Turqisë pritet të jetë sfidë më e madhe, por potencialisht e përballueshme.
Rrugëtimi i playoff-it premton ndeshje dramatike
Të dy Kombëtaret shqiptare do të përballen me rivalë të fortë dhe skenarë të ndryshëm vendndodhjesh për finalen. Shqipëria ka një rrugë më të vështirë dhe duhet të tregojë karakter dhe efikasitet ndaj Polonisë dhe eventualisht Suedisë ose Ukrainës.
Kosova, nga ana tjetër, ka një mundësi reale për të arritur finalen në shtëpi dhe për të sfiduar Turqinë, duke u shfaqur si një pretendent i serioz në këtë playoff të Botërorit 2026.
JA PËRPLASJET E TJERA
Një short dashamirës për Italinë nga shorti i Playoff-it të Botërorit, i zhvilluar në Zyrih në selinë qendrore të FIFA-s. Donnarumma dhe shokët e tij do të përballen në gjysmëfinale në shtëpi me Irlandën e Veriut, e cila, edhe pse sjell ndër mend kujtime të këqija për eliminimin në vitin 1958, ishte ndër më të kapshmet. Në rast kualifikimi në finale, rivalja e Italisë do të dalë nga sfida mes Uellsit dhe Bosnjë-Hercegovinës. Në këtë rast shorti ka përcaktuar që Italia të luajë jashtë fushe aktin eventual përfundimtar. Playoff-et do të luhen në mars: më 26 gjysmëfinalet dhe më 31 finalet.
Çiftet e Playoff-eve europiane
Itali–Irlanda e Veriut
Uells–Bosnjë-Hercegovinë
Ukrainë–Suedi
Poloni–SHQIPËRI
Turqi–Rumani
Sllovaki–KOSOVË
Danimarkë–Maqedoni e Veriut
Republika Çeke–Irlandë
Turneu FIFA Playoff
Në Zyrih është zhvilluar gjithashtu shorti i turneut FIFA Playoff që do të japë dy vende për në Botëror. Në short ishin Kaledonia e Re (OFC), Iraku (AFC), Republika Demokratike e Kongos (CAF), Xhamajka dhe Surinami (Concacaf) dhe Bolivia (CONMEBOL). Fituesja e Kaledonia e Re–Xhamajka do të përballet me Republikën Demokratike të Kongos, ndërsa Iraku pret fituesen e Bolivia–Surinami. Fituesit e dy finaleve do të kualifikohen në Botëror.