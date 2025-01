Shorti i playoff në Champions: rregullorja për përplasjet, si funksionon

Java e tetë dhe e fundit e fazës së re të grupeve në Champions League ka përcaktuar renditjen përfundimtare të kësaj faze. Sa i përket skuadrave italiane, Interi ka siguruar kualifikimin direkt në 1/8-at e finales, ndërsa Atalanta, Milani dhe Juventusi do të duhet të kalojnë përmes playoff-eve. Këto do të jenë tetë përballje mes skuadrave të renditura nga vendi i 9-të deri te i 24-ti, ku fituesit e ndeshjeve të 11 dhe 12 shkurtit (ndeshjet e para) dhe 18 dhe 19 shkurtit (ndeshjet e kthimit) do të sfidojnë tetë ekipet që janë kualifikuar drejtpërdrejt. E gjithë kjo, një tjetër risi, do të zhvillohet sipas një skeme të strukturuar “tenistike” shorti, e cila do të përcaktojë për secilën nga 16 skuadrat rrugën e mundshme deri në finalen e Mynihut më 31 maj.

Shorti i Playoff të Champions League: Si funksionon

Sa i përket Atalantës, Milanit dhe Juventusit, të cilat u renditën respektivisht në vendin e 9-të, 13-të dhe 20-të, shorti i playoff-eve do të hidhet sot në Nyon, në selinë e UEFA-s. Ky është një short që funksionon me çifte.

• Atalanta (9ª) dhe Borussia Dortmund (10ª), si dy skuadrat më të mira që nuk kaluan direkt, do të përballen me Sporting Lisbonën (23ª) dhe Club Brugge (24ª), dy skuadrat më të dobëta mes atyre që nuk ishin koka serie.

• Shorti do të përcaktojë nëse Atalanta do të luajë ndaj Sportingut apo Club Brugge dhe, për rrjedhojë, cili do të jetë kundërshtari i Dortmundit.

E njëjta logjikë vlen për të gjitha çiftet e tjera:

• 11ª dhe 12ª (Real Madrid dhe Bayern Munich) kundër 21ª ose 22ª (Celtic dhe Manchester City)

• 13ª dhe 14ª (Milan dhe PSV) kundër 19ª ose 20ª (Feyenoord dhe Juventus)

• 15ª dhe 16ª (PSG dhe Benfica) kundër 17ª ose 18ª (Monaco dhe Brest)

Duke qenë se ekziston mundësia e një përballjeje Milan-Juventus, janë të lejuara ndeshjet mes ekipeve nga e njëjta ligë.

Playoff i Champions League: Datat

Ndeshjet e playoff-it do të zhvillohen brenda dy javësh:

• Ndeshja e parë: 11/12 shkurt 2025

• Ndeshja e kthimit: 18/19 shkurt 2025

Çdo ekip do të luajë një herë të martën dhe një herë të mërkurën. Skuadrat e renditura nga vendi i 9-të deri te i 16-ti, të cilat konsiderohen koka serie, do ta luajnë ndeshjen e kthimit në shtëpi.

1/8-at e Champions League: Skema e eliminatoreve

Më 21 shkurt, sërish në Nyon, do të hidhet shorti për fazën e 1/8-ave të finales, me ndeshjet e para më 4 dhe 5 mars dhe ato të kthimit më 11 dhe 12 mars. Interi, i renditur i katërti, tashmë është kualifikuar për këtë fazë.

Skema është e njëjtë:

• Vendi i 1-rë dhe i 2-të (Liverpool dhe Barcelona) do të ndeshen me fitueset e playoff-eve mes 15ª-16ª dhe 17ª-18ª.

• Vendi i 3-të dhe i 4-të (Arsenal dhe Inter) do të përballen me fitueset e playoff-eve mes 13ª-14ª dhe 19ª-20ª.

• Vendi i 5-të dhe i 6-të (Atletico Madrid dhe Bayer Leverkusen) do të luajnë kundër fituesve të playoff-eve mes 11ª-12ª dhe 21ª-22ª.

• Vendi i 7-të dhe i 8-të (Lille dhe Aston Villa) do të sfidojnë fitueset e playoff-eve mes 9ª-10ª dhe 23ª-24ª.

Nga kjo fazë e tutje, skema do të ndjekë modelin “tennistik”, me dy skuadrat më të mira të fazës eliminatore të vendosura në skajet e tabelës, duke pasur mundësinë të përballen vetëm në finale.