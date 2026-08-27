Shorti i Europa League 2026/27, të gjithë duan të shmangin Milan e Juventus: data, ora, vazot dhe kalendari

Pritja po përfundon: edhe Europa League është gati të nisë sezonin e ri 2026/27. Shorti i së premtes, më 28 gusht, do të përcaktojë kalendarin e fazës së madhe të një grupi të vetëm, një formulë e konfirmuar që do të ketë në start 36 skuadra. Mes tyre janë dy italiane: Milani dhe Juventusi. Deri tani janë të sigurta 17 skuadra, ndërsa 19 të tjerat do të vijnë nga “play-off”-et e 27 gushtit dhe nga skuadrat që do të eliminohen në eliminatoret e Champions League, që zhvillohen më 25 dhe 26 gusht. Milani dhe Juventusi do të jenë në vazon e parë në short.
Kur do të zhvillohet shorti i 2026/27?
Shorti do të zhvillohet në Principatën e Monakos më 28 gusht, në orën 13:00.
Kalendari i Europa League 2026-27
16/17 shtator: java e parë e UEFA Europa League
15 tetor: java e dytë e UEFA Europa League
22 tetor: java e tretë e UEFA Europa League
5 nëntor: java e katërt e UEFA Europa League
26 nëntor: java e pestë e UEFA Europa League
10 dhjetor: java e gjashtë e UEFA Europa League
21 janar: java e shtatë e UEFA Europa League
28 janar: java e tetë e UEFA Europa League
Rregullorja e Europa League Çdo skuadër do të zhvillojë gjithsej 8 ndeshje në fazën e parë, duke u përballur me nga dy kundërshtarë për secilën prej katër vazove (një ndeshje në shtëpi dhe një në transfertë). Për të ruajtur ekuilibrin e kompeticionit, mbeten në fuqi kufizimet kryesore: nuk do të jenë të mundshme përballjet direkte mes skuadrave të të njëjtit shtet dhe çdo klub mund të përballet me maksimumi dy kundërshtarë që vijnë nga e njëjta federatë kombëtare.