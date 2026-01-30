Shorti i Champions, nga play-off te 1/8-at: rregullat dhe kundërshtarët e mundshëm

Sot 16 skuadrat e renditura nga vendi i 9-të në të 24-in në fazën kampionat, do të njohin fatin e tyre europian. Në Nyon, shorti i play-off-eve i planifikuar në orën 12 do të përcaktojë tabelën e plotë të fazës me eliminim direkt të Champions League: për skuadrat italiane, ndeshjet e play-off-it duken të përballueshme, por në rast kalimi në 1/8-at, rruga do të bëhet shumë më e vështirë.
Rregullat e shortit – Në bazë të renditjes, klubet kokë serie, dyshe, janë çiftuar me klube jo kokë serie, gjithmonë në dyshe: skuadrat 9 ose 10 kundër skuadrave 23 ose 24 e kështu me radhë. I njëjti kriter do të zbatohet edhe për 1/8-at e finales, ku – natyrisht – shkalla e vështirësisë do të rritet ndjeshëm për të gjithë skuadrat që do të sigurojnë kualifikimin.
Shorti i 1/8-ave – Të gjitha skuadrat, që do të kalojnë turin, do të njohin kundërshtarët e tyre në shortin e së premtes, 27 shkurt.
Në play-off, skuadrat italiane Inter, Juventus e Atalanta do të jenë kokë serie dhe do të luajnë ndeshjen e kthimit në shtëpi.
Rruga e mundshme e Inter
Me vendin e dhjetë, zikaltërit janë skuadra më e mirë italiane. Djemtë e Chivu në play-off do të përballen me njërën mes Bodo Glimt dhe Benficës. Kujdes, pra, nga një përballje e mundshme me ish-in e madh José Mourinho. Në rast kalimi në 1/8-at, ekziston rreziku Manchester City (i përballur tashmë në finalen e Stambollit 2023 dhe në League Phase të edicionit të kaluar) ose Sporting Lisbonë, dukshëm më i përballueshëm.
Play-off: Bodo Glimt/Benfica
1/8-at: Manchester City/Sporting Lisbonë
Rruga e mundshme e Atalantës
“Dea” është ndoshta italiania me më shumë pendesa. Bergamaskët ishin në mes të top 8 me një avantazh të mirë ndaj ndjekësve, por humbja në shtëpi ndaj Athletic Bilbaos komprometoi kalimin direkt në 1/8-at. Kështu, në play-off Atalanta shpreson të përballet me grekët e Olympiacos, kundërshtarë dukshëm më të përballueshëm se alternativa Borussia Dortmund. Në rast kalimi, megjithatë, zikaltërit nuk do t’i shpëtojnë një përballjeje me njërën mes Arsenalit dhe Bayern Munich.
Play-off: Olympiacos/Borussia Dortmund
1/8-at: Arsenal/Bayern Munich
Rruga e mundshme e Juventus
Bardhezinjtë mbërrijnë në play-off me ndërgjegjen se kanë rregulluar një rrugëtim që kishte nisur shumë keq. Në rrugën e Juves do të jetë njëra mes Club Brugge dhe Galatasaray. Në këtë rast të fundit, Spalletti do të përballet për herë të parë si kundërshtar me Victor Osimhen pas eksperiencës te Napoli. 1/8-a e mundshme, ndërkohë, do të jetë patjetër ndaj një anglezeje: Liverpool ose Tottenham.
Play-off: Club Brugge/Galatasaray
1/8-at: Liverpool/Tottenham
Kalendari i Atalantës, Inter dhe Juventus
Play-off, vajtje: 17/18 shkurt (jashtë)
Kthimi: 24/25 shkurt (në shtëpi)
(1/8-at e mundshme) Vajtje: 10/11 mars (në shtëpi)
Kthimi: 17/18 mars (jashtë)