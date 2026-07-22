Shkon në dy numri i viktimave nga aksidenti në rrethrrotullimin e TEG-ut

Ka shkuar në dy numri i viktimave, pas aksidentit tragjik të ndodhur ditën e sotme në rrëthrrotullimin e Saukut.

Burime nga spitali i Traumës, konfirmojnë për gazetaren e “News24”, Kristina Belba se ka ndërruar jetë te Trauma personi i dytë që ndodhej në betoniere. Nga informacionet rezulton se është shtetas i huaj.

Ndërkohë një tjetër person, 28 vjeç u plagos nga aksidenti. Një betoniere, u përplas me një makinë dhe më pas ka çarë barrierat dhe ka rënë në autostradë sipër një automjeti tjetër.

Aksidenti rezultoi fatal, duke çuar në 2 nurmin e viktimave.

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