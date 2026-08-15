Shkon në 38 numri i viktimave nga tërmeti në Indonezi

Të paktën 38 persona kanë humbur jetën pasi një tërmet me magnitudë 7.7 ballë goditi Indonezinë herët të shtunën, tha agjencia e vendit për zbutjen e fatkeqësive.

Numri zyrtar i të vdekurve është rritur ndërsa një operacion kërkim-shpëtimi ka filluar. Agjencia BNPB tha se disa persona ishin plagosur në shkallë të ndryshme.

Ndërtesat në rajon janë dëmtuar nga tërmeti dhe dhjetëra lëkundje të tjera pasuese që pasuan, shkruan BBC.

Tërmeti goditi ishullin Flores pak para orës 05:00 sipas orës lokale të shtunën (22:00 GMT të premten).

Ai kishte një thellësi prej 15 km, deklaroi agjencia e meteorologjisë dhe gjeofizikës e Indonezisë.

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