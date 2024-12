‘Shkodra Elektronike’ me këngën “Zjerm”, do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision 2025

“Shkodra Elektronike” u shpall fituesja e edicionit të 63-të të Festivalit të Këngës.Performanca e “Shkodrës Elektronike” mori në total 143 pikë në votimin e ndarë 50 % nga juria dhe 50 % nga publiku. Me këngën e tyre “Zjerm” ato do të përfaqësojnë Shqipërinë në Eurovision 2025.

Fill pas tyre u rendit Elvana Gjata, e cila arriti të marrë vendin e dytë me këngën “Karnaval”, duke grumbulluar 135 pikë, ndërsa Alis siguroi vendin e tretë me këngën “Mjegull”, me 59 pikë.

Ishte numërimi i mesazheve SMS nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia e Veriut që i dha “Shkodrës Elektronike” përfundimisht Çmimin e Madh.