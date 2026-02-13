Shkëlqen Kylie Jenner, modelja pozon me të brendshme

Ylli televiziv dhe sipërmarrëse, Kylie Jenner, ka tërhequr përsëri vëmendjen e fansave me fotot e saj më të fundit në Instagram. Ajo shfaqet duke reklamuar reçipeta dhe të brendshme nga marka e motrës së saj, Kim Kardashian, duke nxjerrë në pah siluetën e tonifikuar dhe stilin elegant.
Në fotot e publikuara, Kylie shfaq flokë të lëshuara, grim natyral dhe linja trupore të theksuara, duke kombinuar minimalizmin me elegancën e saj karakteristike.
Fansat reaguan menjëherë me komente pozitive, duke e quajtur “më e bukura se kurrë” dhe duke i dhënë mijëra pëlqime.
Edhe motrat e saj, Kourtney dhe Khloé Kardashian, si dhe nëna e tyre Kris Jenner, nuk nguruan të shprehin mbështetjen e tyre në Instagram.