Shkëlqen Kylie Jenner, modelja pozon me të brendshme

Ylli televiziv dhe sipërmarrëse, Kylie Jenner, ka tërhequr përsëri vëmendjen e fansave me fotot e saj më të fundit në Instagram. Ajo shfaqet duke reklamuar reçipeta dhe të brendshme nga marka e motrës së saj, Kim Kardashian, duke nxjerrë në pah siluetën e tonifikuar dhe stilin elegant.

 

Në fotot e publikuara, Kylie shfaq flokë të lëshuara, grim natyral dhe linja trupore të theksuara, duke kombinuar minimalizmin me elegancën e saj karakteristike.

 

Fansat reaguan menjëherë me komente pozitive, duke e quajtur “më e bukura se kurrë” dhe duke i dhënë mijëra pëlqime.

 

Edhe motrat e saj, Kourtney dhe Khloé Kardashian, si dhe nëna e tyre Kris Jenner, nuk nguruan të shprehin mbështetjen e tyre në Instagram.

 

“Nuset e Vilës Blu” – Roman nga Flamur Buçpapaj

Romani i ri i autorit Flamur Buçpapaj, botuar nga Nacional, sjell një udhëtim mes dashurisë, dhimbjes dhe kujtesës – aty ku e kaluara dhe e tashmja takohen në një vilë blu plot sekrete. Gjej librin në libraritë kryesore dhe mëso pse “Vila Blu” nuk është thjesht një vend… por një simbol i shpirtit shqiptar. Për porosi ose kontakt: 067 533 2700
Scroll to Top