Shkëlqen Haaland, Man City shënon fitore komode ndaj Evertonit

Manchester City ka triumfuar në shtëpi në përballjen ndaj Evertonit, në kuadër të xhiros së tetë në Ligën Premier.
“Qyetarët” i arkëtuan pikët e plota me rezultat komod 2-0, ku shkëlqeu Erling Haaland.
Norvegjezi e nisi fuqishëm për të rrezikuar pas vetëm disa minutave lojë, megjithatë goditja e tij me kokë përfundoi në traversë.
City ishte më dominuese në pjesën e parë dhe krijoi rastet më të rrezikshme megjithatë assesi s’e thyen mbrojtjen e Evertonit.
Mirëpo, situata ndryshoi në pjesën e dytë. Nico O’Reilly harkoi për norvegjezin, i cili mes dy mbrojtësve shënoi me kokë për të kaluar vendasit në epërsi (58’).
Vetëm pesë minuta më vonë, qendërsulmuesi e dyfishoi epërsinë pas një asistimi të Savinhos (63’).
Me këtë fitore, City merr përkohësisht kreun e Ligës Premier me 16 pikë derisa Evertoni bie në pozitën e 10-të me 11 sosh.