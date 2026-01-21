Shkarkohen prefekti i Durrësit dhe i Korçës, dalin emrat e zëvendësuesve

Drejtori i Bibliotekës Kombëtare, Piro Misha. dy prefektë dhe inspektor i Përgjithshëm i Inspektoratit të Përgjithshëm janë larguar nga puna me vendim qeverie.
Në mbledhjen e sotme të qeverisë janë bërë këto ndryshime:
– Z. Erlind Sulo emërohet zëvendësministër i Infrastrukturës dhe Energjisë.
– Z. Piro Misha, drejtor i Bibliotekës Kombëtare, lirohet nga kjo detyrë.
– Z. Emiljan Jani, prefekt i Qarkut të Durrësit, lirohet nga kjo detyrë.
– Z. Adrian Gurra emërohet prefekt i Qarkut të Durrësit.
– Z. Nertil Jole, prefekt i Qarkut të Korçës, lirohet nga kjo detyrë.
– Znj. Florinda Zegullaj emërohet prefekt i Qarkut të Korçës.
– Z. Shkëlqim Hajdari, inspektor i Përgjithshëm i Inspektoratit të Përgjithshëm, lirohet nga kjo detyrë.