Shkarkimi i Veliajt, Berisha: Skemë e Ramës që çështja të mos shkojë në Kushtetuese

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha në një konferencë nga selia blu komentoi vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Erion Veliajt si kryebashkiak i Tiranës.
Berisha tha se Veliajt po i kërkohet që të mos ankimojë në Kushtetuese vendimin për shkarkimin dhe në këmbim të hetohet në gjendje të lirë.
“A e dini ju çfarë po bëhet, unë kam denoncuar burgosjen e Gjushit me qëllimin e vetëm për ta fut në qeli me Veliajn. Veliajt po i kërkohet në mënyrë ultimative të mos shkojë në Kushtetuese, në mënyrë që të dalë nga burgu dhe të ndiqet i lirë. Ky është misioni i Gjushit, që është një urith. Varianti është antikushtetues, çfarë ka ndërmend t’iu thotë Rama shqiptarëve, nuk e shkarkova unë do thotë, noterizova vendimin. Noterizova thotë. Do të shpallë zgjedhjet dhe ai të mos shkojë dot në Gjykatë Kushtetuese. Kjo do të thotë shkelmim i Kushtetutës, për mua s’ka asgjë të re. Ky është një narko shtet”, tha Berisha.