Shifrat e çmendura/ Sa mund t’i kushtojë Elon Musk blerja e TikTok

Elon Musk, njeriu më i pasur në botë, mund të bëjë një ofertë të ngjashme me atë që pagoi për Twitter (44 miliardë dollarë), nëse arrin marrëveshje për të blerë operacionet amerikane të TikTok. Kjo mundësi e mundshme është një pjesë e debatit që ka marrë ngjyra të reja, ndërkohë që Kina raportohet se është duke shqyrtuar mundësinë e lehtësimit të një shitjeje tek Musk për të shmangur një ndalim të plotë të TikTok në Shtetet e Bashkuara.

ByteDance, kompania kineze që zotëron TikTok, mund të kërkojë një shumë mes 40 dhe 50 miliardë dollarësh për të shitur operacionet amerikane të aplikacionit TikTok. Kjo shumë është shumë e ngjashme me atë që Musk pagoi për Twitter në vitin 2022—44 miliardë dollarë—dhe përtej ofertës prej rreth 20 miliardë dollarësh që bëri konsorciumi amerikan Project Liberty javën e kaluar për të blerë TikTok.

Dan Ives, analist i njohur për Wedbush, thekson se ky mund të ishte një “blerje e shkëlqyer” për Musk dhe kompaninë e tij të mediave sociale, X (më parë Twitter). Ives, që ka mbuluar Twitter kur ishte një kompani publike dhe tani mbulon Tesla dhe industrinë amerikane të teknologjisë, vlerëson se TikTok është një aset i jashtëzakonshëm që mund të ndihmojë X në forcimin e pozicionit të tij në tregun global të mediave sociale.

TikTok ka fituar një popullaritet të jashtëzakonshëm, me rreth një të tretën e amerikanëve që e përdorin atë, duke kaluar përdorimin e X, që është përdorur nga 21% e amerikanëve. Një tjetër faktor që mund të ndikojë në këtë marrëveshje është lidhja e ngushtë që Musk ka me presidentin e zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump.

Ky faktor ka ngritur disa pyetje në lidhje me mundësinë e një marrëveshjeje të lehtësuar nga autoritetet kineze për të parandaluar një ndalim të mundshëm të TikTok në SHBA. Nëse marrëveshja për të blerë TikTok bëhet realitet, ajo do të duhet të kalojë përmes një procesi të ndërlikuar rregullator që lidhet me shqetësimet për sigurinë e të dhënave të përdoruesve amerikanë. Ligjvënësit amerikanë kanë shprehur shqetësime se qeveria kineze mund të ketë mundësinë të kërkojë të dhëna nga TikTok për përdoruesit e saj në SHBA, që do të mund të ndikonte në sigurinë kombëtare. Këto shqetësime kanë sjellë kërkesa për një ndalim të TikTok në SHBA nëse ByteDance nuk shes platformën tek një entitet amerikan.

ByteDance po përballet me një situatë të vështirë, pasi TikTok mund të ndalohet të dielën nëse nuk e shes operacionin e saj në SHBA. Megjithatë, vendimi i Gjykatës së Lartë për një apel lidhur me ndalimin mund të sjellë një shtyrje të afatit, dhe Trump mund të jetë në gjendje të zgjasë afatin për 90 ditë pas inaugurimit të tij të hënën.

Në sfondin e kësaj situate, konsorciumi Project Liberty, i udhëhequr nga miliarderi Frank McCourt, ish-pronar i Los Angeles Dodgers, është një nga ofertuesit kryesorë për të blerë TikTok. Ky konsorcium është një nga opsionet kryesore për të blerë operacionet amerikane të TikTok, por oferta e tyre prej 20 miliardë dollarësh është ende nën vlerësimin që mund të ofrojë Musk.

Po ashtu, miliarderë të tjerë amerikanë janë të përfshirë në këtë histori, duke përfshirë Jeff Yass, i cili është një nga aksionarët kryesorë të ByteDance dhe një nga të ftuarit e mundshëm për të kontribuar në një marrëveshje të mundshme për blerjen e TikTok. Yass është një investitor dhe një figurë kyçe në firmën Susquehanna International Group, që ka një aksion prej 15% në ByteDance.

Në këtë fushë të paqartë dhe të mbushur me dinamika ndërkombëtare, një blerje e mundshme e TikTok nga Musk do të ndihmonte në forcimin e pozicionit të tij në industrinë e mediave sociale, duke i dhënë mundësinë të rivalizojë me platformat e tjera të mëdha si Meta dhe Google. Po ashtu, ky zhvillim mund të sjellë ndryshime të rëndësishme në mënyrën se si TikTok funksionon dhe rregullohet në SHBA dhe në mbarë botën, duke hapur mundësi të reja për Musk në një sektor që ai tashmë po dominon me X.

Në fund të fundit, kjo është një histori që do të ketë pasojat e saj të mëdha për tregun e mediave sociale dhe mund të shërbejë si një moment kyç në përcaktimin e rrugës së ardhshme për TikTok dhe kompanitë e tjera të teknologjisë që janë të përfshira në këtë dramë të vazhdueshme.