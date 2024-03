Sherri në vilën mbretërore, AMP merr në pyetje Princ Lekën

Dosja e dhunës brenda familjes mbretërore i ka kaluar për hetim Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore për të thelluar hetimet si institucion që do të ruajë edhe anonimatin, kjo për shkak të zhurmës që u krijua në publik pas publikimit të videos.

Këtë të shtunë bëhet me dije se Princ Leka, i shoqëruar nga avokati i tij, është paraqitur pranë AMP ku është marrë në pyetje në lidhje me përplasjet fizikes mes tij dhe bashkëshortes Elia Zogu (Zaharia), me të cilen janë në proces divorci.

Ndërkohë, në vijim pritet që hetuesit e AMP të marrin në pyetje edhe Elia Zogun dhe babain e saj Gjergj Zaharia. AMP do të hetojë për të zbuluar edhe personin i cili shpërndau videon e sherrit në media.