Shembja e ndërtesës shtatëkatëshe në Turqi! Familja “shuhet” tragjikisht

Kërkimet për ndërtesën shtatëkatëshe që u shemb në Stamboll përfunduan tragjikisht, ndërsa ekipet e shpëtimit nxorën trupat e dy prindërve që po kërkonin gjatë natës. Trupat e 44-vjeçarit Levent Bilir dhe gruas së tij 37-vjeçare, Emine, u gjetën pak para orës 3 të mëngjesit të sotëm, të enjten.
Kujtohet se fillimisht dy fëmijët më të vegjël të familjes, Emiri 12-vjeçar dhe Hairunisa 14-vjeçare, u gjetën të vdekur, ndërsa nga ana tjetër motra e tyre më e madhe, Dilara 18-vjeçare, u gjet gjallë.
Në total, në operacionin, i cili zgjati 19 orë, morën pjesë 913 shpëtimtarë, me 161 automjete dhe 6 qen, ndërsa u përdorën edhe 10 makina speciale. Njëkohësisht, u njoftua se pas shembjes së ndërtesës, 12 ndërtesa të tjera, në të cilat jetonin 45 familje, u evakuuan për arsye paraprake.