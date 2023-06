Sheiku Al-Thani gati të bëjë çmenduri për Manchester United: 5,8 miliard euro për blerjen e klubit

Shitja e Manchester United mund të regjistrojë një hap vendimtar këtë javë. Sheiku Jassim bin Hamad Al-Thani, në garë me Ineos për blerjen e Red Devils, dërgoi një ofertë të pestë dhe të fundit në fillim të javës. Kjo është raportuar nga L’Equipe. Shifra e vendosur në tavolinë për klubin e famshëm anglez shkon në gati 5.8 miliardë euro. Sidoqoftë nuk mbaron me aq, sepse shifrës duhet t’i shtohen 1 miliardë euro të injektuara në arkën dhe infrastrukturën e klubit. Oferta ka të bëjë me blerjen e të gjithë aksioneve në klub, aktualisht në pronësi të familjes Glazer. Sipas burimeve pranë kandidaturës katariote, sheiku Al-Thani nuk do të shtyhet përtej kësaj oferte të fundit.

Al-Thani me këtë ofertë të pestë e ka shprehur të gjithë vullnetin për të blerë klubin e United. Sipas asaj që raporton “Daily Mail”, sheiku i ka vënë Glazer një afat 2 ditor. Deri të premten mund të negociohet në lidhje me kushtet e shitjes, por familja Glazer duhet të japë një përgjigje. Në garë me Jim Ratcliff, kjo ofertë e Al-Thani duhet të likuidojë çdo konkurrencë.

Nëse nga klubi nuk ka një përgjigje përfundimtare deri të premten, atëherë gjërat do të ndryshojnë. Oferta do të mbetet e njëjta 5.8 miliardë euro por sheiku nuk do të pranojë më negocime me drejtuesit aktualë. Do të pranojë vetëm përgjigje për po ose jo.