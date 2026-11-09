Shehu nuk bën polemika, pranon vendimet e Maran: “Vendos trajneri, synojmë kreun e grupit”

Shqipëria po përgatitet për dy ndeshjet që do të përcaktojnë fatin e saj në grupin e Nations League, fillimisht ndaj Finlandës më 12 nëntor dhe më pas kundër Bjellorusisë, më 15 nëntor. Në prag të këtyre dy përballjeve, nga “Shtëpia e Futbollit” ka folur mesfushori Julian Shehu, i cili ka vlerësuar ndryshimet e sjella nga trajneri i ri, Rolando Maran, dhe ka theksuar se objektivi i skuadrës mbetet përfundimi i grupit në vendin e parë. Mesfushori kuqezi vlerëson ndryshimet në filozofinë e lojës, kërkon maksimumin në dy sfidat e fundit të Nations League dhe sheh mbështetjen e tifozëve si një faktor të rëndësishëm përballë Finlandës.
Filozofia e Maran, më shumë sulm dhe presion
Një nga ndryshimet që ka spikatur në paraqitjet e fundit të Kombëtares lidhet me qasjen më sulmuese në lojë. Shehu e konsideron këtë një zhvillim pozitiv, duke nënvizuar se rezultatet e këtij orientimi kanë nisur të shfaqen në fushë. Për mesfushorin, megjithatë, rëndësi të veçantë ka edhe aftësia e lojtarëve për të zbatuar kërkesat taktike të trajnerit. “Unë mendoj se mënyra si po luan ekipi më ofensiv ka dhënë frytet e veta. E rëndësishme është të ndihemi mirë dhe të respektojmë detyrat që na jep trajneri”, u shpreh Shehu.
Ai konfirmoi gjithashtu se ndryshimet nuk kanë prekur vetëm repartin e mesfushës, por janë pjesë e një qasjeje më të gjerë për të gjithë ekipin, ku kërkohet më shumë intensitet dhe presion ndaj kundërshtarit. “Besoj që detyrat kanë ndryshuar për të gjithë ekipin. Të bëjmë presion më tepër”, theksoi futbollisti kuqezi.
Kreu i grupit, objektiv që nuk diskutohet
Dy ndeshjet e nëntorit kanë një peshë të konsiderueshme për Shqipërinë, e cila synon të ruajë pozicionin në krye të grupit. Shehu nuk e fsheh ambicien, por paralajmëron se rruga drejt këtij objektivi kërkon përqendrim maksimal, pasi asnjëra prej përballjeve nuk mund të konsiderohet e lehtë. “Unë besoj se çdo ndeshje ka vështirësinë e vetë. Duhet të japim maksimumin. Presioni është pjesë e lojës. Jemi profesionistë dhe dimë si ta përballojmë. Ta bëjmë lojën për të marrë rezultatin maksimal. Patjetër që është objektiv të jemi në krye”, deklaroi mesfushori.
Në këtë fazë të garës, menaxhimi i presionit dhe ruajtja e përqendrimit mund të jenë po aq të rëndësishme sa aspekti taktik. Shqipëria nuk ka më shumë hapësirë për gabime nëse dëshiron ta mbyllë grupin në pozicionin që synon.
Finlanda në transfertën e kaluar, këtë herë me tifozët kuqezi
Përballja me Finlandën do të jetë një tjetër provë për skuadrën e Maran, por këtë herë kuqezinjtë do të kenë avantazhin e faktorit fushë. Shehu nuk pret që kjo të ndryshojë domosdoshmërisht karakterin e kundërshtarit, por e konsideron mbështetjen e tifozëve një ndihmë të rëndësishme për ekipin. “I vetmi ndryshim është se luajmë në shtëpi. Suporti i tifozëve është një shtysë e madhe për ne që të marrim maksimumin nga kjo lojë”, u shpreh ai. Prania e publikut pritet të jetë një element motivues për Kombëtaren, në një takim ku çdo detaj mund të ndikojë në objektivin për të marrë pikët e plota.
Humbja e fanellës titullare, vendimi i takon trajnerit
Shehu ka qenë titullar edhe gjatë periudhës së drejtimit të Sylvinhos, ndërsa me ardhjen e Maran konkurrenca dhe zgjedhjet në formacion mund të kenë ndryshuar. Mesfushori e sheh këtë si pjesë normale të futbollit dhe thekson se detyra e çdo lojtari është të jetë i gatshëm dhe të japë kontributin maksimal sa herë që i besohet një rol në fushë. “Këto janë zgjedhje që i bën trajneri. Për aq kohë sa je në ekipin kombëtar, do japim maksimumin. Sa herë jemi në fushë do bëjmë maksimumin”, përfundoi Shehu.
Mesazhi i tij përpara dy ndeshjeve vendimtare është i qartë: Shqipëria duhet të ruajë identitetin e ri të lojës, të zbatojë kërkesat taktike të Maran dhe të shfrytëzojë mbështetjen e tifozëve për të synuar kreun e grupit.